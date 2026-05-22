Ztl a San Miniato, attivi due nuovi varchi elettronici

Sono attivi due nuovi varchi elettronici per il controllo degli accessi alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) nel centro storico di San Miniato. I nuovi dispositivi sono stati installati in via della Cisterna (intersezione via San Carlo) e in via Cesare Battisti (intersezione via SS. Cosimo e Damiano), andando a integrare il sistema già esistente di controllo elettronico degli accessi alla ZTL.

«Da oggi saranno attivi i due nuovi varchi che ci eravamo impegnati a mettere in via della Cisterna e in via Cesare Battisti a San Miniato - dichiara il sindaco Simone Giglioli -. Non cambia il perimetro della Ztl né i tempi di attivazione, sarà attiva in estate tutte le sere dalle 21 alle 5 (nei festivi dalle 16 alle 5). Il varco di via della Cisterna permette di togliere i paletti e usufruire della strada regolarmente quando il varco non è in azione, mentre in via Battisti è stato messo per evitare il comportamenti dei furbetti in contromano sia in entrata sia in uscita. Si tratta quindi di un miglioramento della ztl».

Questa modifica infatti non cambia il perimetro e il sistema di regolamentazione già in vigore, e non apporta modifiche sostanziali alle aree interessate, mantenendo invariati anche i periodi e gli orari di attivazione; si tratta piuttosto di un intervento di ottimizzazione del sistema di controllo degli accessi, che ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza, garantire il rispetto delle regole e tutelare la vivibilità del centro storico.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa