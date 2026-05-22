Sarà installata una panchina del sollievo all'hospice San Martino di Empoli

“A chi entra con il cuore pesante, a chi esce cercando il cielo. In questa sosta il tempo ti aspetta”. È la frase incisa sulla targa apposta sulla "Panchina del Sollievo", l’installazione che il 29 maggio alle 17 sarà posizionata davanti all’ingresso dell’hospice San Martino di Empoli, in via Carraia, all’incrocio tra via Alessandro Volta e via Bonistallo. Un gesto pensato per la Giornata nazionale del sollievo, che ogni anno si celebra nell’ultima domenica di maggio per richiamare l’attenzione sul valore dell’accompagnamento, della cura e della dignità nella fase finale della vita.

La ricorrenza è stata istituita nel 2001 con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’allora ministro della Sanità Umberto Veronesi e vede promotori la Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti onlus e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. L’obiettivo della giornata è quello di promuovere la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale per le persone che stanno affrontando l’ultimo tratto del proprio percorso di vita.

L’iniziativa empolese prevede l’installazione di una panchina verde chiaro, collocata accanto al cancello dell’hospice San Martino grazie al contributo dell’associazione Amici dell’Hospice Empoli. Non solo un arredo urbano, ma uno spazio di attesa, di pausa e di respiro per i familiari, i caregiver e per chi ogni giorno attraversa quel luogo. Da quella posizione lo sguardo si apre verso il giardino interno della struttura, offrendo un contatto diretto con la luce, il verde e la continuità della vita oltre la malattia.

«La panchina rappresenta un segno concreto di accoglienza e vicinanza – afferma la responsabile dell’hospice San Martino, la dottoressa Cinzia Casini –. Nelle cure palliative anche il tempo di una sosta può avere valore. Questo luogo vuole offrire ai familiari e alle persone assistite uno spazio semplice, accessibile e rispettoso, dove fermarsi, respirare e sentirsi accolti».

La giornata sarà accompagnata anche dalla musica. L’associazione Amici dell’Hospice Empoli e l’associazione culturale Il Contrappunto proporranno infatti “Note per il Sollievo”, un flash mob musicale con alcune tra le più celebri colonne sonore cinematografiche eseguite dal Quintetto d’ottoni dell’associazione culturale.

«Questa collaborazione – sostiene Damiano Tognetti, presidente associazione culturale Il Contrappunto – si inserisce pienamente nel percorso della nostra associazione, che da sempre porta la musica anche nei luoghi della fragilità. Con la musica, che è il nostro linguaggio, proviamo nel nostro piccolo a stare accanto ai pazienti e alle loro famiglie, che ogni giorno affrontano il difficile percorso delle malattie incurabili».

Il programma prevede il ritrovo alle 16.30, alle 17 l’installazione della Panchina del Sollievo e alle 17.30 il concerto. L’iniziativa si svolge con il patrocinio della Società della salute Empolese Valdarno Valdelsa.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro

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