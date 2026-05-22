Più autonomia e meno burocrazia: Signa attiva la Piattaforma Unica Nazionale CUDE per una mobilità senza confini

“Con l’adesione alla Piattaforma Unica Nazionale Informatica per il CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo), il Comune di Signa compie un passo decisivo verso una mobilità davvero inclusiva e moderna. La nostra amministrazione ha scelto con convinzione di investire in questa soluzione tecnologica per abbattere quelle barriere burocratiche che, troppo spesso, rendono complicati gli spostamenti quotidiani dei cittadini con difficoltà motorie”, ha commentato l’Assessore alla viabilità Eleonora Chiavetta.

Un sistema al servizio della libertà di movimento La vera forza di questo sistema è l’interoperabilità tra Comuni. Grazie alla nuova piattaforma, i cittadini di Signa titolari di contrassegno potranno circolare nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e utilizzare le corsie riservate di tutti i Comuni italiani aderenti senza dover più comunicare preventivamente il proprio ingresso o la targa del veicolo.

“Si tratta di una semplificazione radicale. Fino ad oggi, ogni spostamento fuori dal territorio comunale richiedeva telefonate, email o registrazioni su portali diversi. Da oggi, la targa associata al CUDE viene riconosciuta automaticamente dai sistemi di controllo in tempo reale su tutto il territorio nazionale.”

Gestione digitale e autonomia: il cittadino al centro L'attivazione della piattaforma permette ai titolari di gestire il proprio contrassegno con la massima flessibilità:

• Gestione in tempo reale: Attraverso il Portale dell’Automobilista o l’App iPatente (accessibili con SPID o CIE), il cittadino può cambiare autonomamente la targa "attiva" associata al permesso, scegliendola tra le due eventualmente registrate.

• Sicurezza e Privacy: Il sistema tutela la riservatezza non gestendo dati anagrafici, ma solo le informazioni tecniche necessarie alla circolazione, riducendo drasticamente il rischio di sanzioni errate.

Come aderire presso il Comune di Signa L'adesione è facoltativa e pensata per chi ha necessità di spostarsi frequentemente al di fuori del nostro Comune. Per attivare il servizio, i cittadini devono:

1. Presentare presso i nostri uffici comunali l’apposito modulo ministeriale indicando le targhe dei veicoli (fino a un massimo di due).

2. Ricevere il "Codice Univoco" alfanumerico generato dal sistema, che sarà la chiave personale per accedere ai servizi digitali nazionali.

“Questo provvedimento – sostiene l’Assessore - è parte integrante del nostro impegno per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e per la garanzia del diritto alla mobilità per tutti. Invitiamo i cittadini interessati a rivolgersi alla Polizia Locale e agli uffici competenti, che sono già pronti per assisterli in questa fase di transizione verso un modello di città più accessibile e accogliente.”

Fonte: Comune di Signa - Ufficio Stampa

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