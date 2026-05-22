Premio Templum per il progetto dell'asilo Stacciaburatta di Vinci

Il progetto della nuova Scuola dell’infanzia Stacciaburatta di Via XXV Aprile a Vinci ha conseguito il Premio Templum - Architettitaliani, giunto alla sua terza edizione.

La premiazione è avvenuta mercoledì 20 maggio 2026 nella Sala della Promoteca in Campidoglio, a Roma, durante la cerimonia, promossa dall'associazione culturale Liber in collaborazione con la Casa Editrice RDE, ideatrice e realizzatrice del volume ARCHITETTITALIANI, giunto alla III edizione, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, del mondo professionale, accademico e imprenditoriale.

Il premio è stato consegnato al Gruppo Marche, che ha progettato l’edificio scolastico, selezionato a livello nazionale.

“Il riconoscimento ricevuto [mercoledì 20 maggio] a Roma dalla nuova Scuola dell’Infanzia di Vinci, nell’ambito della III Edizione del Premio Templum - Architettitaliani, rappresenta per tutta la nostra comunità un motivo di grande orgoglio e soddisfazione - commenta Daniele Vanni, sindaco di Vinci.

Questo premio valorizza la qualità architettonica dell’edificio, ma soprattutto la visione che ha accompagnato la realizzazione della scuola: investire sul futuro attraverso spazi educativi moderni, sostenibili e pensati realmente a misura di bambino. La scuola d’infanzia Stacciaburatta è un edificio scolastico pensato per accogliere, stimolare e accompagnare i più piccoli nel loro percorso di crescita, favorendo curiosità, creatività, socialità e benessere. Ogni ambiente è stato progettato con attenzione, nella convinzione che anche la qualità degli spazi contribuisca concretamente alla qualità dell’educazione e della vita di una comunità.

Ricevere questo riconoscimento in Campidoglio, in un contesto nazionale dedicato all’architettura contemporanea e alla cultura del progetto, è motivo di soddisfazione per tutta la città di Leonardo, che continua a credere nel valore dell’innovazione, della conoscenza e della bellezza come elementi fondamentali per costruire il futuro. Questo premio ci conferma che investire nella scuola significa investire nella qualità della vita, nella crescita del territorio e soprattutto nelle nuove generazioni”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa