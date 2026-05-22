Pulizie (con chiusure) nei cimiteri comunali di Fucecchio

Per consentire interventi di pulizia straordinaria dei vialetti e delle parti comuni, nei giorni 27 e 28 maggio i cimiteri di Fucecchio capoluogo e delle frazioni effettueranno le seguenti chiusure:

- mercoledì 27: cimiteri di Fucecchio e San Pierino;

- giovedì 28: cimiteri di Ponte a Cappiano, Massarella, Querce, Torre e Galleno.

Si informa che i lavori comporteranno la limitazione dell'accesso anche in caso di sepoltura di defunti, mentre in caso di maltempo gli interventi saranno riprogrammati.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

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