Pulizie (con chiusure) nei cimiteri comunali di Fucecchio

Per consentire interventi di pulizia straordinaria dei vialetti e delle parti comuni, nei giorni 27 e 28 maggio i cimiteri di Fucecchio capoluogo e delle frazioni effettueranno le seguenti chiusure:
- mercoledì 27: cimiteri di Fucecchio e San Pierino;
- giovedì 28: cimiteri di Ponte a Cappiano, Massarella, Querce, Torre e Galleno.
Si informa che i lavori comporteranno la limitazione dell'accesso anche in caso di sepoltura di defunti, mentre in caso di maltempo gli interventi saranno riprogrammati.
Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa
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