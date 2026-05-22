Su Radio Lady torna 'Acque in Diretta', tutto quello che c'è da sapere sulle bollette

Continua la rubrica su Radio Lady 97.7 con il nuovo appuntamento di Acque in Diretta. In studio è intervenuta Paola Bellini, direttrice commerciale di Acque Spa.

Questo nuovo spazio, dedicato al servizio idrico di Acque in onda ogni giovedì alle ore 12.15, nasce dall'esigenza dell'azienda di dialogare con le cittadine e i cittadini e approfondire cosa si nasconde dietro al semplice gesto di aprire il rubinetto. Quello di oggi è solo uno di tanti appuntamenti, che vedranno protagonisti ospiti e responsabili dell'azienda.

L'intervista su Radio Lady 97.7

Capire una bolletta dell’acqua non è sempre facile. Tra consumi, acconti, conguagli, servizi di depurazione e possibili agevolazioni, molti utenti si trovano spesso davanti a voci tecniche poco chiare. “Leggere una bolletta non è mai una cosa semplice - ha spiegato Bellini - La bolletta è piena di informazioni, ma le principali a cui il cliente deve stare attento sono i consumi, quindi quanti metri cubi si sono consumati, l’importo e la scadenza”.

Oltre al semplice consumo d’acqua, infatti, la bolletta comprende anche altri servizi essenziali: "Nella bolletta idrica vengono pagati anche la fognatura e la depurazione, cioè l’allontanamento delle acque reflue dall’abitazione e la loro depurazione per renderle meno inquinanti", ha precisato la direttrice commerciale, sottolineando come si tratti di servizi "fondamentali e molto importanti".

Tra gli strumenti che possono aiutare gli utenti nella gestione delle scadenze c’è la domiciliazione bancaria. "Non incide sulla tariffa del servizio idrico, ma è una modalità utile per ricordarsi la scadenza", ha spiegato Bellini. La bolletta, infatti, continua comunque ad arrivare al cliente, che può sempre verificarne il contenuto.

Uno dei temi più delicati riguarda la differenza tra bolletta in acconto e bolletta a saldo. "La lettura del contatore avviene normalmente due volte all’anno, mentre le bollette sono quattro - ha chiarito Bellini - Quando la lettura è effettiva, la bolletta è di saldo. Quando invece non è stata rilevata, si fa una stima del consumo e si emette una bolletta in acconto". In questo senso, diventa importante l’autolettura del contatore: "Se l’azienda riceve l’autolettura, può emettere una bolletta di saldo su consumi effettivi reali".

Monitorare periodicamente il contatore può essere utile anche per individuare eventuali anomalie o perdite occulte. "Basta verificare ogni tanto la lettura del proprio contatore e confrontarla con quella precedente - ha detto Bellini -. Se il consumo giornaliero è molto più elevato del normale e non c’è un motivo evidente, si può immaginare che ci sia una perdita". Le perdite più frequenti riguardano spesso gli impianti domestici: "Tipicamente sono i tubi delle abitazioni vecchi o usurati, oppure la classica cassetta del water che si incanta".

In caso di perdita occulta certificata, sono previste anche agevolazioni economiche: "Se il consumo è superiore del 50% rispetto al consumo medio storico, possiamo applicare una tariffa agevolata. Inoltre non si paga la fognatura e la depurazione, e questo contribuisce a un abbattimento importante del costo".

Durante l’intervista si è parlato anche delle tutele per le famiglie in difficoltà economica. "Esiste un bonus idrico nazionale che viene erogato automaticamente se la persona presenta l’Isee e rientra nei requisiti", ricorda Bellini. Accanto a questo, esiste anche un bonus integrativo comunale, assegnato tramite bandi pubblici.

Per chi invece ha difficoltà temporanee nel pagamento delle bollette, Acque Spa offre la possibilità di richiedere una rateizzazione: "Sul nostro sito ci sono moduli online molto semplici da compilare - ha spiegato la direttrice commerciale - L’azienda prende in carico la richiesta e, se può essere accettata, viene formalizzata la rateizzazione".

Infine, Bellini ha voluto soffermarsi su un aspetto culturale spesso sottovalutato: il valore del servizio idrico. "Molti cittadini hanno la sensazione che la bolletta dell’acqua sia molto costosa, ma il problema è che non si paga l’acqua come risorsa, che è pubblica: si paga il servizio. Il fatto che apriamo il rubinetto e l’acqua ci sia sempre non è scontato".