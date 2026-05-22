Dalla Regione 300mila euro per le Morette nel Padule di Fucecchio

La Regione stanzia 300mila euro per un intervento di manutenzione straordinaria dell'area umida delle Morette, situata all'interno della riserva naturale regionale di Fucecchio, nel Comune di Ponte Buggianese (Pt).

L’intervento è contenuto nel Documento operativo annuale (Doa) 2026, approvato dalla Giunta regionale, con l’obiettivo di effettuare una manutenzione straordinaria di consolidamento delle arginature che presentano fenomeni di erosione e ripristinare la loro funzione in modo da poter gestire il livello dell'acqua all'interno dell'area umida, evitare, per quanto possibile, stress idrici prolungati e mitigare il rischio di deficit idrico con il totale prosciugamento degli specchi d’acqua.

“Gli stanziamenti programmati nell'ambito del Doa 2026 - dichiarano il presidente della Regione Eugenio Giani e l'assessore all'ambiente David Barontini - confermano l'attenzione che la Regione esercita nei confronti di un'area estremamente importante dal punto di vista naturalistico che intende proteggere e valorizzare per le generazioni presenti e future”.

L'intervento sarà realizzato grazie alla collaborazione del Consorzio di Bonifica 4 che già segue la manutenzione ordinaria dell'area, finanziata anch'essa con risorse regionali per 30mila euro all’anno nell'ambito di un accordo in corso di rinnovo.

Queste risorse vanno ad aggiungersi alla programmazione di un ulteriore stanziamento di 86mila euro tra risorse correnti e di investimento destinate ai Comuni rivieraschi per le attività di gestione della riserva naturale regionale da attuarsi nel corrente anno e saranno loro attribuite non appena sarà sottoscritta la nuova convenzione che rinnova l'accordo in essere già dal 2020.

Ulteriori risorse pari a 30mila euro sono destinate al Comune di Altopascio per le attività di gestione della riserva naturale del Lago di Sibolla che insieme alla riserva del Padule di Fucecchio interessano una serie di aree funzionalmente connesse dal punto di vista ambientale e della biodiversità importante per gli uccelli acquatici e costituiscono un unico “sistema di aree umide” riconosciuto anche a livello internazionale, come ratificato nell'ambito della Convenzione sulle zone umide di Ramsar.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa