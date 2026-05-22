Roberta Lepri presenta il suo libro nel Chianti

Cultura Greve in Chianti
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Un nuovo appuntamento letterario in biblioteca veste la primavera chiantigiana di cultura e libertà tra i libri con le esperienze di scrittura al femminile. Cuore del pomeriggio che si terrà sabato 23 maggio alle ore 15.30 negli spazi del centro lettura di piazza Terra Madre a Greve è l’incontro con l’autrice Roberta Lepri e le sue opere. La rassegna “Incontri d’autore”, giunta all’ultimo evento di questa stagione, allestita nella biblioteca comunale “Carlo e Massimo Baldini”, propone un dialogo con la scrittrice che presenterà i romanzi “La gentile” e “Così celeste”.

Con lei a ripercorrere l’attività editoriale la vicesindaca e assessora alla Cultura Monica Toniazzi che accompagnerà e condurrà l'iniziativa. Come ad ogni incontro, il pubblico potrà interagire con l’ospite arricchendo la conversazione, esponendo domande, riflessioni e curiosità. “E’ una dolce consuetudine per noi – dichiara l’assessora Monica Toniazzi – ricreare momenti dinamici che facciano leva non solo sul prestigio degli autori e delle autrici contemporanei che ospitiamo, ma costruiscono opportunità di conoscenza e arricchimento per tutti che rende protagonisti i lettori e le lettrici, in veste di promotori attivi e artigiani consapevoli di ponti di conoscenza che uniscono le generazioni. Invitiamo dunque la comunità a partecipare, a fruire delle attività culturali della biblioteca e ad appropriarsi degli spazi pubblici che stimolano passioni, sogni, desideri, mettono in circolo idee ed emozioni attraverso per la lettura e i libri”.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa

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