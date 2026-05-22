Rotary San Miniato, Premio alla Professionalità a Filippo Lotti

La 26° edizione del Premio alla Professionalità A.R. 2025-2026 del Rotary Club di San Miniato è stata assegnata a Filippo Lotti, eclettico e poliedrico curatore d’arte, giornalista, poeta, scrittore, grafico, visionario, sognatore e tanto altro ancora.

Il Premio alla Professionalitè è stato consegnato durante una conviviale rotariana dal Presidente del Rotary Club, Roberta Salvadori, alla presenza del Sindaco di San Miniato, Simone Giglioli.

Di seguito la motivazione del premio.

In considerazione dei meriti e dei risultati conseguiti nella professione di Curatore d’Arte sempre svolta con grande competenza e maestria in quanto costantemente alimentata e sostenuta da una sensibilità innata e da una passione innamorata della creatività umana. Sentimenti che nel rendere più preziose le sue iniziative lo qualificano come riferimento nel panorama culturale ed artistico nazionale.

Per la capacità di cogliere anche nel più piccolo particolare di ogni opera il senso poetico più profondo dell’ispirazione artistica e di saperlo rivelare a tutti con lo stupore di una bellezza senza tempo appena scoperta.

Per aver inventato, organizzato, animato e curato in modo originale, eleganti mostre, presentazioni, eventi culturali-sportivi-solidaristici, allestimenti e cataloghi di rilievo nazionale che hanno contribuito ad innalzare il livello culturale e artistico del nostro territorio e dei suoi abitanti. Tanti sono i premi e i riconoscimenti ricevuti.

Per il suo Amore verso le persone più fragili, convinto che la loro Dignità sia il vero Capolavoro, la vera Forza eterna della vita, in cui tutto si riassume e si contempla.

Per la stima, la fiducia e l’affetto ricevuti da tanti artisti che da lui uniti in importanti progetti ha valorizzato ascoltandone i sussurri più ispirati della loro Anima.

Un passo alla volta, con il suo alter ego Dumbo, è riuscito ad attuare il sogno di trasformare il suo mestiere in un’Opera d’arte; anzi, lui stesso è diventato un’Opera d’arte, Filippo Lotti, una persona buona e generosa.

Pensatore, giornalista, poeta, scrittore, grafico, visionario, sognatore, eclettico, poliedrico, perfezionista, meticoloso e pragmatico, ossia un ottimo interprete dell’ideale rotariano della Professionalità al servizio del Bene Comune.