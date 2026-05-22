Salviamo le api, presentazione del progetto ambientale degli studenti di Greve

Cultura Greve in Chianti
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Ognuno di noi può dare il proprio contributo, costruire e rafforzare le reti di collaborazione tra aziende, cittadini e amministrazioni comunali, tese a promuovere e attuare azioni che possano sostenere la vita degli impollinatori. Il tema delle api, insetti chiave per la vita del pianeta, connesso all’importanza di valorizzare e tutelare la biodiversità, è al centro di un evento promosso e organizzato dal Comune di Greve in Chianti in collaborazione con il Biodistretto del Chianti per la tutela degli impollinatori.

L’occasione è la Giornata internazionale delle api che la comunità chiantigiana è invitata a condividere domenica 24 maggio dalle ore 16 in piazza Matteotti a Greve in Chianti dove si svolgerà il tradizionale appuntamento con il mercato biologico del Pagliaio. "Si tratta di un'importante occasione realizzata grazie alla collaborazione del Biodistretto del Chianti - commenta il sindaco Paolo Sottani - che mira a sensibilizzare la comunità scolastica sul tema della tutela e della valorizzazione delle funzioni vitali svolte dalle api, insetti necessari alla salvaguardia della biodiversità e all’equilibrio dell’intero ecosistema”.

Il focus dell’iniziativa è la presentazione del progetto “Salviamo i pronubi”, elaborato ed organizzato dal Biodistretto del Chianti con il sostegno del Comune e la collaborazione di Arpat, arricchito dall’esposizione dei lavori dei ragazzi e delle ragazze della scuola primaria e secondaria di Greve. “Tanti sono gli strumenti – dichiara l’assessora all’Ambiente Monica Toniazzi - che le nostre comunità, singoli cittadini, associazioni, operatori economici, enti pubblici possono attuare per conoscere e proteggere le api, lavorando in sinergia. Ad esempio potremmo piantare fiori nei vasi, nei balconi, nei piccoli giardini, creare delle oasi fiorite dove i pronubi possano essere accolti nel rispetto della stagione delle semine e del calendario dei fiori”.

“Il percorso condiviso con la scuola e tutta la comunità, fatto di responsabilità e consapevolezza, due elementi strettamente correlati nella gestione sostenibile del luogo e dell’ambiente in cui viviamo, – aggiunge l’assessora Toniazzi – nasce dall’impegno comune di adoperarsi per salvare le api, prevenire e contrastare le criticità legate a questo insetto, come l'uso di pesticidi e i cambiamenti climatici”.

Proprio perché sono molteplici i fattori che possono indebolire le api è necessario attivarsi per favorire la sopravvivenza di questa importantissima specie di animali. Si segnala che dall’impollinazione dipende il 70% della produzione agricola, come la frutta, la verdura e i legumi e molti altri alimenti e la sopravvivenza del 90% delle piante selvatiche da fiore.

L’evento, organizzato dal Biodistretto del Chianti, impegnato da anni nel settore dell’agricoltura biologica e della sostenibilità, prevede l'esposizione degli elaborati realizzati dagli alunni e dalle alunne delle classi che hanno aderito numerosi al progetto “Api e altri impollinatori: conoscerli per aiutarli e proteggerli” che si è tenuto nel corso dell’anno, sostenuto e finanziato dall’amministrazione comunale. Durante la festa “Api e altri impollinatori: conoscerli per aiutarli e proteggerli” saranno consegnati gli attestati di partecipazione e sarà offerta una merenda a base di prodotti dell’alveare.

L’edizione speciale del mercato del biologico e dell'artigianato “Il Pagliaio”, dedicata domenica 24 alle api e al miele, propone un nutrito gruppo di apicoltori locali in piazza. Ci sarà la possibilità inoltre di osservare le api dal vivo attraverso l’arnia didattica e di intrattenersi con la musica dal vivo. Non mancheranno gli artigiani e i piccoli produttori agricoli locali con le loro migliori produzioni.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa

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