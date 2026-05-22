Sarà presentato alla biblioteca Fucini il libro di Luca Paoli

Cultura Empoli
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"Joseph cerca Out of the Blue, un disco che forse non esiste più. Quando trova l’unico negozio che lo possiede, incontra una misteriosa donna di nome Angela, che lo conduce in un non-luogo dove il tempo sembra scorrere diversamente. Durante quella notte, tra ricordi che si sovrappongono al presente e parole che potrebbero essere verità o menzogne, tutto si confonde. Quando arriverà l’alba, forse nulla sarà più come sembra. O forse, tutto è già accaduto".

Con queste righe si presenta il libro "Prima che arrivi l'alba" (Albatros Il Filo), di Luca Paoli. L'autore presenterà l'opera e firmerà le copie del libro il  29/05/2026 alle 17, presso la Biblioteca Comunale Renato Fucini di Empoli.

Luca Paoli, spiega in una nota la casa editrice, è nato a Rimini ma da sempre vive in Toscana. Nel profilo dell'autore viene ricordato che nella sua carriera ha attraversato mondi diversi, musica, radio, poesia, impresa, formazione, crescita personale: ha creato progetti artistici e costruito un’azienda che oggi dà lavoro a oltre trenta persone.

 

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