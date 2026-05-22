Scontro tra moto e furgone ad Altopascio, muore un uomo di 69 anni

Incidente mortale in provincia di Lucca: inutili i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118
Tragico incidente stradale nella tarda mattinata di oggi ad Altopascio, in provincia di Lucca, dove un uomo di 69 anni ha perso la vita in seguito a uno scontro tra una moto e un furgone.
L’incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno all’incrocio tra via Francesca Romea e via Divisione Alpina Julia. Secondo le prime informazioni, il motociclista è rimasto gravemente ferito nell’impatto.
Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi del 118. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per il 69enne non c’è stato nulla da fare.
Per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente è intervenuta la polizia municipale di Altopascio.
La viabilità nella zona ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area
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