Spray urticante a scuola, tre ragazzi in ospedale

Aall'istituto superiore Buonarroti Fossombroni, nel cento storico di Arezzo, è stata spruzzata una sostanza urticante, probabilmente spray al peperoncino. Ciò ha causato malori tra gli studenti. Una quindicina di persone è stata valutata sul posto dai sanitari.

Tre ragazzi sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Donato per fastidi agli occhi e alle vie respiratorie. Le condizioni sono buone, il lavaggio oculare e le cure iniziali hanno fatto rapidamente regredire i sintomi.

Sul luogo dell'accaduto sono arrivati anche i vigili del fuoco, impegnati nella bonifica dell'area, e la polizia, che ha avviato le indagini per chiarire dinamica e responsabilità. Bisogna capire come sia stata diffusa la sostanza all'interno della scuola e soprattutto da chi.