Tre incidenti a Montemurlo, tra i feriti anche una nonna con nipotino

Giornata di intenso lavoro per gli agenti della polizia locale di Montemurlo, impegnati ieri nei rilievi e nella gestione della viabilità a causa di tre diversi incidenti stradali verificatisi in varie zone del territorio. Fortunatamente, in nessuno dei casi si sono registrate conseguenze drammatiche per le persone coinvolte.

Il primo sinistro, inizialmente classificato come un codice rosso e poi fortunatamente ridimensionato a codice giallo, è avvenuto in via Oste. Una donna anziana, che viaggiava a bordo di un ciclomotore insieme al nipote nato nel 2017, ha imboccato la strada contromano (presumibilmente provenendo da via Treviso), andandosi a scontrare frontalmente con un'autovettura. A seguito dell'impatto, la ruota anteriore del ciclomotore è rimasta incastrata sotto l'auto, bloccando temporaneamente la gamba della conducente.

I soccorsi sono scattati immediatamente: il bambino è rimasto del tutto illeso, mentre la nonna, trasportata in ospedale per accertamenti, è stata dimessa già nel primo pomeriggio di ieri. Dai successivi controlli della polizia locale sono emerse gravi irregolarità: sia la conducente che il minore indossavano caschi non omologati, violazione che ha fatto scattare il fermo amministrativo del mezzo per 60 giorni. Il ciclomotore, inoltre, è risultato privo della regolare revisione periodica.

Il secondo episodio si è verificato in via Montalese, nei pressi della pasticceria Sarti. Un'autovettura condotta da una cittadina, in fase di ripartenza da fermo, ha urtato sulle strisce pedonali una donna intenta ad attraversare. L'urto è stato fortunatamente lievissimo, causato da un'incertezza sulla volontà del pedone di attraversare la carreggiata. La donna investita è stata accompagnata al pronto soccorso di Prato in codice verde per i controlli di rito.

Infine, il terzo incidente ha interessato l'intersezione tra via dell'Industria e via Colombaie. Un veicolo che percorreva via dell'Industria in direzione Oste è stato violentemente colpito da un'altra vettura che, uscendo dallo stop di via Colombaie, non ha rispettato la precedenza. A causa del forte impatto, il secondo mezzo ha urtato un marciapiede in via Aniene, compiendo una carambola e fermandosi a circa 45 metri dal punto di collisione.

La conducente del veicolo che ha omesso la precedenza è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Prato. Secondo le prime informazioni raccolte dai sanitari sul posto, l'incidente potrebbe essere stato causato da un improvviso malore della donna, che ha dichiarato di non ricordare i momenti dello scontro. « Ringrazio la polizia locale per l’intensa attività che anche ieri ha visto operare i nostri agenti sul territorio- dice Giuseppe Forastiero, assessore alla polizia locale- Invito tutti alla massima prudenza, al rispetto rigoroso della segnaletica e all'importanza dell'utilizzo di dispositivi di protezione omologati, fondamentali per garantire l'incolumità propria e dei passeggeri, in particolare se minori, come accaduto per l’incidente di via Oste».

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa