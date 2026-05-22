Una monoposto al Meyer: i pazienti incontrano il Firenze Race Team

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Gli studenti e le studentesse della scuderia dell’Ateneo fiorentino hanno portato la vettura FR-25 all’Ospedale Pediatrico

La “rossa” del Firenze Race Team lascia per un giorno l’asfalto della pista e si sposta all’Ospedale Pediatrico Meyer. Questa mattina gli studenti della scuderia dell’Ateneo fiorentino hanno portato nella struttura sanitaria la vettura da competizione targata Unifi, per regalare ai piccoli pazienti e alle loro famiglie una giornata diversa dalla routine ospedaliera e conoscere i segreti di un team automobilistico.

L’iniziativa è stata realizzata insieme alla Fondazione Meyer: la FR-25 è stata esposta nel giardino interno dell’ospedale, dove per tutta la mattinata bambini, genitori e personale sanitario hanno potuto osservare da vicino la vettura e scattare foto-ricordo.

Parallelamente, nella Ludobiblio del Meyer si è svolto un laboratorio dedicato ai giovani pazienti, nel quale i membri del Firenze Race Team hanno raccontato il progetto alla base della vettura, illustrato il funzionamento della FR-25 e risposto alle domande dei bambini. Grazie al supporto multimediale predisposto nella ludoteca, i partecipanti hanno potuto approfondire il lavoro del team e conoscere più da vicino il mondo delle competizioni automobilistiche.

All’esterno della Ludobiblio è stata collocata una vela informativa dedicata al progetto, pensata per presentare l’attività del Firenze Race Team e accompagnare l’iniziativa all’interno degli spazi del Meyer.

Il Firenze Race Team, laboratorio didattico attivo dal 2000, è un’esperienza formidabile di interdisciplinarità e lavoro di gruppo, dove la creatività e le competenze vengono applicate alla complessità di una scuderia automobilistica. È stato il primo team universitario italiano a partecipare a una manifestazione di Formula Student – a Silverstone (Gran Bretagna) nei primi anni Duemila – e ogni anno è impegnato con la monoposto Unifi nelle competizioni di categoria che vedono sfidarsi atenei da tutta Europa.

Avvalendosi del supporto fornito dai Dipartimenti di Ingegneria Industriale e di Ingegneria dell’Informazione, il Firenze Race Team è una palestra di formazione personale e introduzione al mondo del lavoro, all’interno della quale discipline tecniche si incontrano con competenze di design, economia e comunicazione. Il team è composto di un totale di 97 ragazze e ragazzi iscritti a corsi afferenti a ben 7 Dipartimenti dell’Università di Firenze.

Fonte: Università di Firenze

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