Auto finisce in un dirupo, coppia di anziani muore a Stazzema

Tragedia in Alta Versilia dove una coppia di anziani ha perso la vita dopo che l'auto sulla quale viaggiavano, per cause in corso di accertamento, è finita in un dirupo. L'ultimo avvistamento della coppia di marito e moglie, 87 e 88 anni, risaliva alla mattina di giovedì quando erano stati visti allontanarsi a bordo della propria auto. Ieri, a Stazzema in località Pomezzana, sono scattate le ricerche: attivata la stazione del Soccorso alpino di Querceta, vigili del fuoco, carabinieri, soccorso alpino della guardia di Finanza. Le ricerche avevano dato esito negativo fino al ritrovamento, ieri sera, avvenuto da parte di un parente. L'auto è stata individuata sul fondo di una scarpata di circa 25 metri, poco distante alla carreggiata. Complesse le operazioni di recupero di marito e moglie, purtroppo privi di vita. Le operazioni si sono concluse poco dopo la mezzanotte, con la restituzione delle salme alla famiglia.