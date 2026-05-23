Calcio in lutto, addio all'allenatore Brunero Bianconi

Lo sport e un territorio intero, l'Empolese Valdelsa e la Toscana, in lutto per la scomparsa di Brunero Bianconi. Volto conosciuto e stimato del calcio, allenatore di tante squadre locali, Bianconi se n'è andato all'età di 75 anni. Originario di Vinci nella sua lunga carriera ha ricoperto il ruolo di mister in molte società, tra le quali Ponsacco, Cecina, Poggibonsi e ancora Cascina, Larcianese, Pistoiese e tra cuoio ed Empolese anche Cappiano, Fucecchio, Montelupo, Vinci.

I ricordi delle società

E dalle tante panchine che ha diretto arrivano i ricordi dedicati al tecnico. Come dal Montelupo calcio 1930: "Figura storica del calcio dilettantistico toscano, allenatore apprezzato non solo per le sue competenze, ma anche per la sua umanità e il suo spirito sempre positivo" scrivono dalla società. "Per noi dell’USC Montelupo non è stato solo un allenatore: Brunero ha fatto parte della nostra storia, guidando la squadra per diversi anni e lasciando un ricordo indelebile dentro e fuori dal campo. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo porterà con sé il suo sorriso, la sua passione e quel modo unico di vivere il calcio, fatto di valori veri prima ancora che di risultati. Alla sua famiglia vanno le nostre più sincere e sentite condoglianze. Ciao Mister, grazie per tutto". Dalla Larcianese viene affermato: "Il panorama calcistico regionale perde uno dei "vecchi" condottieri, un vero e proprio generale. In tanti anni di carriera in panchina ha allenato generazioni di calciatori, anche a livello professionistico. A Larciano lo ricordiamo sulla panchina viola ad inizi degli anni duemila in Serie D (suo il campionato con il record del quinto posto raggiunto in quarta serie nel 2003), e poi per un parentesi in Eccellenza nel 2009. Alla sua famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte del Consiglio Direttivo della U.S. Larcianese calcio".

Il cordoglio di Vinci, sindaco Vanni: "Punto di riferimento per generazioni"

"Con profondo dolore la comunità di Vinci saluta Brunero Bianconi, uomo di calcio, allenatore appassionato e autentica bandiera del nostro paese" scrive tramite la sua pagina social il sindaco di Vinci Daniele Vanni. "Brunero ha legato il suo nome e il suo cuore ai colori del Vinci, prima in campo e poi in panchina, lasciando un segno che va oltre i risultati sportivi. Aveva un carattere forte, schietto, autentico: un uomo capace di farsi rispettare e di trasmettere ai più giovani passione, disciplina, sacrificio e amore per la maglia. Per generazioni di ragazzi, calciatori e famiglie è stato un punto di riferimento. Nel corso della sua lunga esperienza calcistica ha guidato numerose squadre toscane, guadagnandosi ovunque stima e affetto, ma senza mai perdere il legame profondo con Vinci e con la sua comunità. Oggi perdiamo un volto storico del nostro sport e una persona che ha saputo rappresentare con orgoglio i valori più autentici del calcio e del nostro territorio. A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, esprimiamo vicinanza e cordoglio alla sua famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno condiviso con lui il campo, la passione e i ricordi. Ciao Brunero. La tua storia, il tuo esempio e i tuoi colori resteranno per sempre con noi".

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