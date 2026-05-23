Controlli della polizia a Firenze: 3 denunce, sospensione per un circolo

Identificate più di 200 persone, 3 denunce e altrettanti fogli di via obbligatori dalla città di Firenze per 4 anni, sospensione della licenza per 15 giorni a un circolo. Questo il bilancio dei controlli straordinari del territorio nel capoluogo toscano predisposti dalla Questura: i servizi si sono svolti in particolare intorno alla stazione ferroviaria Santa Maria Novella e aree limitrofe, nella zona di Novoli, ai giardini delle Medaglie d'Oro e Porta al Prato con l'impiego di personale della questura e commissariati di zona, unità cinofile, equipaggi del Reparto prevenzione crimine, squadra mobile fiorentina e squadra investigativa della polizia amministrativa e sociale.

Le tre denunce sono scattate dopo il controllo su tre soggetti a bordo di un'auto. Risultati precedenti a carico per reati contro il patrimonio e rinvenuti arnesi atti alla clonazione e allo scasso, nei loro confronti sono stati emessi tre fogli di via dalla durata di 4 anni da Firenze. Da oggi, 23 maggio, è inoltre scattata la sospensione della licenza di 15 giorni per un circolo, disposta ai sensi dell'articolo 100 del Tulps dal Questore della provincia di Firenze. Il provvedimento, elaborato dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, come spiegato dalla Questura è stato emesso a seguito di numerosi controlli effettuati dal personale all’esito dei quali è emerso che il circolo in questione "risulta assiduamente frequentato da soggetti gravati da numerosi pregiudizi di polizia, soprattutto per reati contro la persona, il patrimonio e attinenti allo spaccio di sostanze stupefacenti". Sulla base di quanto emerso, per l'autorità provinciale di Pubblica Sicurezza "il circolo evidenzia una situazione di potenziale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica considerata anche l’esistenza di un pregresso provvedimento di sospensione della durata di 10 giorni già emesso nel mese di dicembre 2025, decorso il quale fino ad oggi la situazione di criticità non risulta mutata". La sospensione, per la quale è sempre ammesso il ricorso nelle sedi competenti, è stata notificata ieri dalla Squadra Investigativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura ed è esecutiva da oggi.

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