Corre 50 edizioni del Passatore: una targa per Marco Gelli

Marco Gelli ha corso 50 edizioni su 51 della 100 Km del Passatore (compresa la gara partita stamani da piazza Duomo) aggiudicandosi il record di presenze nella nota competizione podistica di ultramaratona. Un risultato eccezionale che il presidente Eugenio Giani ha voluto sottolineare consegnando al campione di partecipazione una targa celebrativa e il crest della Regione. Insieme a Giani anche il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti. Marco Gelli che ha 74 anni è infatti cittadino di Bagno a Ripoli e risiede a Grassina

“Ho estremamente piacere - afferma il presidente Eugenio Giani - di conferire questo riconoscimento a Mario Gelli che con la competizione partrita stamattina avrà corso ben 50 edizioni su 51, saltando solo la prima edizione. Marco Gelli – prosegue il presidente Giani - ha portato a termine tutte le edizioni alle quali ha finora partecipato, percorrendo tutti i 100 Km che separano Firenze da Faenza, un autentico sportivo appassionato.”

"Un riconoscimento - afferma il sindaco Francesco Pignotti - ad una storia unica di passione, dedizione e fedeltà ai valori più sani dello sport. Oltre ad essere un podista da record, Marco è una persona sempre molto presente nella vita della comunità, generoso, partecipe, attento alla collettività. Un esempio per tanti appassionati di sport e in generale per le nuove generazioni".

Accanto alla competizione “100 Km del Passatore”, Marco Gelli, podista per passione, nel corso della sua carriera sportiva ha partecipato, tra le altre, anche alla Quattro giorni di Nimega in Olanda, alla Pistoia-Abetone e a molteplici maratone come quelle del Chianti e del Mugello.

"All'inizio è stata una scommessa con me stesso, non avevo mai fatto corse lunghe - afferma commosso Marco Gelli -. Terminato il primo Passatore, è sbocciata una passione che dopo mezzo secolo continua. Si è formato un gruppo con cui di edizione in edizione ci ritroviamo. Non mi rendo ancora conto di questa piccola grande impresa. Tante ragazze e ragazzi all'inizio della corsa, sapendo la mia storia, mi chiedono suggerimenti e consigli. Spero possa essere un messaggio utile per loro. Serve tanta testa, non bastano i muscoli e le gambe. Questo vale per il Passatore e per tutto ciò che si fa ogni giorno".

Presenti alla celebrazione diversi sportivi e amici del podista.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

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