Doveva essere in galera da anni, la polizia lo trova a Chiusi

La polizia ha arrestato un 53enne di origine nazionalità bulgara, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso Tribunale di Livorno.

In particolare, è stato riconosciuto colpevole, in concorso con altre persone, del delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti, con l’aggravante di aver cagionato danni patrimoniali di rilevante gravità alla persona offesa, e condannato alla pena di 3 anni di reclusione ed al pagamento di una multa di euro 1.000,00, aveva già scontato circa 8 mesi di reclusione in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere.

Divenuta eseguibile la condanna, con espiazione della pena residua di 2 anni e 4 mesi di reclusione, con la multa di euro 1.000,00, si era però reso irreperibile ed era ricercato dalla fine dell’anno 2019. La polizia lo ha trovato a Chiusi dove lo ha arrestato, adesso è in carcere a Siena.

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