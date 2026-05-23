Ex Marconi, FI San Miniato: "Simbolo del fallimento del PD"

Il vecchio Marconi è ormai il simbolo perfetto del fallimento politico del PD di San Miniato e dei sindaci che si sono succeduti negli ultimi vent’anni. Un monumento all’immobilismo, alle promesse mancate e alla totale incapacità di trasformare annunci e slogan in fatti concreti.

Dal 2009 si parla di demolizione, messa in sicurezza, riqualificazione. Dal 2009. Sono passati quasi vent’anni e l’ex liceo è ancora lì: abbandonato, degradato, pericoloso, rifugio di illegalità e simbolo di una città lasciata marcire sotto gli occhi di tutti.

Durante la campagna elettorale del 2024 il sindaco Giglioli aveva annunciato con sicurezza che gli accessi sarebbero stati chiusi e sigillati. Siamo nel 2026 e nulla è cambiato. Nessuna soluzione definitiva, nessuna demolizione, nessuna vera messa in sicurezza. Solo l’ennesima raffica di dichiarazioni e comunicati buoni per i giornali ma inutili per i cittadini.

E intanto il conto continua a crescere. Oggi si parla di un altro milione di euro per abbattere il fabbricato, ma nel frattempo sarebbero stati spesi oltre 14 milioni tra affitti, acquisti e operazioni mai realmente risolutive. Soldi pubblici bruciati senza una visione, senza programmazione e soprattutto senza risultati.

Le responsabilità politiche hanno nomi e cognomi. Prima Gabbanini ( oggi Consigliere di Giani in Regione), oggi Giglioli (Sindaco e Consigliere per la provincia di Pisa). Due amministrazioni targate PD che hanno governato San Miniato raccontando ogni volta la stessa favola: “ci stiamo lavorando”. Una frase diventata offensiva per cittadini che da anni convivono con degrado, insicurezza e abbandono nel cuore della città.

Adesso arrivano nuove note stampa, nuove richieste di controlli, nuove lettere alla Prefettura. Ma dopo quasi vent’anni tutto questo suona ridicolo. Il problema non è stato scoperto ieri: era noto, evidente e denunciato da anni. Eppure nessuno ha avuto il coraggio o la capacità politica di chiudere davvero questa vergognosa pagina amministrativa.

Il Marconi oggi non è soltanto un edificio fatiscente. È la fotografia perfetta del sistema di potere del PD sanminiatese: tanto marketing politico, tanti annunci, tanti soldi spesi, ma risultati zero.

E mentre il PD continua a raccontare che “sta cercando fondi”, i cittadini continuano a vedere sempre la stessa scena: degrado, incuria e promesse non mantenute.

Il tempo degli alibi è finito da un pezzo.

il Marconi resta lì, ogni giorno, a ricordare il fallimento di chi ha governato San Miniato negli ultimi vent’anni.

Forza Italia San Miniato