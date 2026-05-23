Ex Marconi San Miniato, in attesa della demolizione la provincia chiede più controlli

"Per la demolizione dell'edificio del vecchio liceo Marconi in Via Catena a San Miniato serve all'incirca 1 milione di euro, e come ente provinciale ci stiamo adoperando per rintracciare lo stanziamento necessario. Nelle more della definizione e realizzazione degli interventi suddetti, l’Amministrazione provinciale sta comunque provvedendo ad adottare misure finalizzate alla chiusura e alla messa in sicurezza degli accessi all’edificio. E in questa ottica ho scritto personalmente anche alla Prefettura di Pisa chiedendo con urgenza un rafforzamento dei controlli e della vigilanza presso l’ex plesso scolastico", afferma in una nota il presidente della provincia di Pisa Massimiliano Angori.

Un rafforzamento dei controlli chiesto in seguito ad episodi che sarebbero legati all'area della ex scuola, alle porte del centro storico. "Un incremento della presenza delle Forze dell’Ordine, unitamente a pattugliamenti più frequenti, appare necessario al fine di scoraggiare ulteriori atti illeciti, prevenire possibili incidenti e restituire alla cittadinanza un adeguato senso di sicurezza. Inoltre è da segnalare che l'Amministrazione Provinciale è in possesso di uno studio tecnico che evidenzia la necessità di procedere alla demolizione del fabbricato e alla contestuale messa in sicurezza del versante sul quale insiste l’immobile, quale intervento propedeutico alla successiva realizzazione di un nuovo edificio ad uso scolastico. Nelle prossime settimane - conclude Angori - è nostra intenzione, infatti, fare chiarezza sulla razionalizzazione del patrimonio scolastico superiore esistente a San Miniato di cui la stessa Provincia di Pisa è proprietaria ed ente competente".

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