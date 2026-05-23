Fermato su uno scooter rubato con 50 grammi di ketamina, arrestato a Siena

Cronaca Siena
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Dopo il controllo della polizia il giovane è stato anche denunciato perché trovato sul mezzo risultato rubato

Sorpreso nel centro storico di Siena con 50 grammi di ketamina, a bordo di uno scooter risultato rubato, un giovane di 20 anni è stato arrestato dalla polizia e denunciato per ricettazione. L'operazione della squadra mobile della questura senese è avvenuta durante un servizio di monitoraggio del territorio, quando il giovane è stato fermato a bordo del mezzo che, dagli immediati accertamenti, è risultato essere provento di furto nei giorni precedenti.

Dalla successiva perquisizione sono stati rinvenuti nella sella dello scooter circa 50 grammi di ketamina pura. Durante il controllo gli agenti hanno inoltre trovato nel portafoglio del giovane una carta di credito intestata a un'altra persona, facendo scattare ulteriori approfondimenti nei suoi confronti. Il 20enne, già noto alle forze dell'ordine, all'esito degli accertamenti è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per ricettazione, in relazione al motociclo rubato, poi restituito al legittimo proprietario. All'esito del giudizio di convalida dell'arresto, il Gip ha disposto nei confronti dell'indagato il divieto di allontanamento dal territorio del comune di residenza, l'obbligo di presentazione alla pg e di permanenza domiciliare in orario notturno. Nei suoi confronti il questore Ugo Angeloni ha inoltre emesso la misura di prevenzione del divieto di ritorno a Siena per 4 anni.

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