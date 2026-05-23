Giovane accoltellato di notte in centro a Empoli

Un ragazzo di diciannove anni è stato accoltellato la notte scorsa in piazza della Vittoria a Empoli. Il giovane, di origini tunisine, è stato ferito al braccio e a un gluteo. Non è ancora noto il movente.
Il 19enne è stato portato in ospedale e le sue condizioni, spiegano i carabinieri intervenuti, non sarebbero gravi: avrebbe riportato lesioni lievi. A chiamare i militari sarebbero stati i sanitari inviati dal 118 per soccorrere il 19enne.
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