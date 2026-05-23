Va a fuoco il trattore su cui lavora, ferito agricoltore

Un uomo di circa quaranta anni che lavora come agricoltore è rimasto ustionato a un braccio in seguito all'incendio di un trattore in un podere di Volterra. L'incidente è avvenuto in un terreno di proprietà del ferito, lungo la strada statale 68.

Nella mattinata di oggi, sabato 23 maggio, l'uomo è stato trasferito all'ospedale di Pisa, le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme che si sono propagate dal trattore, durante le fasi di lavorazione agricola, per cause ancora in corso di accertamento. Presenti anche i carabinieri e i funzionari dell'Asl Toscana nord ovest.