Incidente nella notte a Montopoli, soccorso un giovane

Incidente nella notte a Montopoli in Val d'Arno, lungo la strada provinciale 65 nella zona industriale. Da quanto appreso sono due le auto coinvolte che, per cause in corso di accertamento, sono entrate in collisione all'altezza di una rotatoria. Sul posto, intorno alle 4.30, sono intervenute due ambulanze e i carabinieri per gli accertamenti sulla dinamica. Tra le persone coinvolte si è reso necessario il soccorso per un giovane di 21 anni, che in seguito all'incidente avrebbe riportato politraumi: cosciente all'arrivo dei sanitari, il 21enne è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.

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