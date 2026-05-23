Tre mesi e mezzo di chiusura al traffico per i lavori a Ponte al Pino

Dopo mesi di attività preparatorie, nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 maggio prenderà il via la chiusura di Ponte al Pino per consentire l’avvio della fase più significativa dell’intervento di sostituzione del manufatto da parte di RFI: un’opera necessaria e non più rinviabile per la sicurezza e il futuro della mobilità cittadina.

Scatterà la chiusura totale al transito nel tratto compreso tra piazza Vasari e via Pacinotti, sia per i veicoli sia per i pedoni. Per garantire l’attraversamento ferroviario resterà attiva la passerella pedonale provvisoria, che sarà accessibile in modo continuativo salvo limitate interruzioni legate alle esigenze del cantiere.

Come già avvenuto nelle precedenti fasi dei lavori, per il traffico veicolare saranno utilizzabili i percorsi alternativi del cavalcavia delle Cure e del cavalcavia dell’Affrico: i veicoli provenienti da via dei Mannelli saranno indirizzati verso via Masaccio e il cavalcavia delle Cure, mentre quelli in arrivo da viale dei Mille e via Pacinotti saranno deviati su via Campo di Arrigo e sul cavalcavia dell’Affrico. Il divieto di transito resterà in vigore fino al 14 settembre.

Nel corso dell’estate sono inoltre previsti ulteriori provvedimenti in concomitanza con le interruzioni della circolazione ferroviaria programmate per lo smontaggio del vecchio ponte, dal 5 al 10 luglio, e per il montaggio della nuova struttura, dal 26 al 30 luglio, con misure dedicate ai servizi sostitutivi ferroviari e ai collegamenti con le navette.

“Dalla notte tra domenica e lunedì partiranno i lavori sul Ponte al Pino – ha detto la sindaca Sara Funaro -, interventi di RFI necessari per la sicurezza del ponte e per la sicurezza dei nostri cittadini. I lavori andranno avanti fino al 14 settembre. L’impatto sulla città sarà importante: per questo ci siamo attivati sia sul fronte del monitoraggio, attraverso la Smart City Control Room, sia per garantire informazioni ai cittadini, indicando tutte le soluzioni alternative disponibili in tema di viabilità. L’appello che facciamo è di consultare i canali istituzionali per verificare i percorsi consigliati, consapevoli del fatto che si tratta di un ponte strategico e che la chiusura avrà conseguenze significative sulla mobilità cittadina. Siamo in contatto costante con RFI per monitorare l’andamento dei lavori e garantire il rispetto dei tempi, in modo che il ponte possa riaprire il 14 settembre. Saranno tre mesi e mezzo difficili, ma poi avremo un ponte più sicuro, una viabilità pienamente ripristinata e servizi più efficienti. I primi 15-20 giorni, con le scuole ancora aperte, saranno il momento più delicato. Con Autolinee Toscane abbiamo rivisto tutti i percorsi degli autobus per andare incontro ai cittadini e abbiamo un contatto costante sia con i commercianti sia con i residenti della zona. Si tratta di lavori molto complessi e, pur avendo ridotto i tempi di chiusura grazie alle interlocuzioni con RFI, non era possibile comprimere ulteriormente il cronoprogramma.”

“Per ridurre i disagi del cantiere sul Ponte al Pino abbiamo predisposto una segnaletica dedicata, individuato percorsi alternativi - in particolare sull’asse Cure-Africo - e previsto un presidio costante della Polizia municipale negli snodi più critici – ha detto l’assessore alla Mobilità, Viabilità e Tramvia Andrea Giorgio -. I primi giorni saranno inevitabilmente i più complessi e chiediamo ai cittadini collaborazione: evitare soste in doppia fila, limitare per quanto possibile l’uso dell’auto privata e scegliere modalità alternative di spostamento come bici e spostamenti a piedi. Intanto, saranno potenziati il trasporto pubblico locale e il monitoraggio attraverso la Smart City Control Room, con interventi in tempo reale anche sulla regolazione semaforica. Le criticità interesseranno un’area ampia, con particolare attenzione a piazza delle Cure, che sarà uno dei punti maggiormente presidiati. L’operazione è accompagnata da misure compensative per circa 1,3 milioni di euro destinate al rafforzamento del TPL, interventi sulla viabilità, riqualificazioni e opere temporanee di mitigazione”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa