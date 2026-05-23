Leggenda festival continua nel weekend tra libri, spettacoli e gran finale

Una selezione di immagini racconta i primi giorni di Leggenda Festival a Empoli, che continua oggi e domani, sabato 23 e domenica 24 maggio. Il programma del weekend si può trovare qui o sul sito dedicato. In programma letture, incontri con autori e autrici, spettacoli in città.

Stasera calerà il sipario su una delle novità di questa edizione, "Luci sul festival": alle 21.30 sul palco di piazza Farinata degli Uberti ci sarà Nicoletta Verna con il suo libro "L'inverno delle stelle" (Rizzoli, 2025): Luci sulla Resistenza e sulle scelte individuali che, tutte insieme, fanno la Storia. A moderare l’incontro sarà Silvia D’Achille direttrice artistica di "Leggenda festival". Domani gran finale con "La Città di Regolino" dalle 15 in piazza della Vittoria: un villaggio esperienziale che porterà in città un pomeriggio interamente dedicato a bambine, bambini e famiglie.

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