Leggenda festival continua nel weekend tra libri, spettacoli e gran finale

Cultura Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Una selezione di immagini racconta i primi giorni di Leggenda Festival a Empoli, che continua oggi e domani, sabato 23 e domenica 24 maggio. Il programma del weekend si può trovare qui o sul sito dedicato. In programma letture, incontri con autori e autrici, spettacoli in città.

Stasera calerà il sipario su una delle novità di questa edizione, "Luci sul festival": alle 21.30 sul palco di piazza Farinata degli Uberti ci sarà Nicoletta Verna con il suo libro "L'inverno delle stelle" (Rizzoli, 2025): Luci sulla Resistenza e sulle scelte individuali che, tutte insieme, fanno la Storia. A moderare l’incontro sarà Silvia D’Achille direttrice artistica di "Leggenda festival". Domani gran finale con "La Città di Regolino" dalle 15 in piazza della Vittoria: un villaggio esperienziale che porterà in città un pomeriggio interamente dedicato a bambine, bambini e famiglie.

Notizie correlate

Empoli
Cultura
22 Maggio 2026

Leggenda Festival, il programma del fine settimana

“Leggenda festival” è già un successo. Sotto la direzione artistica di Silvia D’Achille, la città di Empoli è entrata nei quattro giorni della lettura e dell’ascolto a 360°. Una città [...]

Empoli
Cultura
22 Maggio 2026

Sarà presentato alla biblioteca Fucini il libro di Luca Paoli

"Joseph cerca Out of the Blue, un disco che forse non esiste più. Quando trova l’unico negozio che lo possiede, incontra una misteriosa donna di nome Angela, che lo conduce [...]

Empoli
Cultura
21 Maggio 2026

Empoli città della lettura: inaugurata la nona edizione di Leggenda Festival

Empoli capitale della lettura. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 maggio, è stata inaugurata la nona edizione di "Leggenda Festival", che durerà fino a domenica 24 maggio. Al Chiostro degli [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina