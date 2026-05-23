Addio all'imprenditore Franco Valori, tra i fondatori del Consorzio conciatori

Comprensorio del Cuoio, imprenditoria e concerie in lutto per la scomparsa di Franco Valori, tra i fondatori a fine anni Sessanta del Consorzio Conciatori. A renderlo noto è la stessa famiglia, tramite una lettera in memoria di Valori diffusa dal Consorizio conciatori di Ponte a Egola che "si unisce al dolore dei familiari, ricordando una persona di fondamentale importanza per tutto il mondo conciario". I funerali si terranno lunedì 25 maggio, alle 15, nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Ponte a Egola.

"La mattina del giorno venerdì 22 maggio 2026 è venuto a mancare mio nonno, Franco Valori, probabilmente noto alle comunità di San Miniato, Ponte a Egola e Santa Croce sull’Arno per il suo ruolo di co-fondatore del Consorzio Conciatori nel 1967" scrive e ricorda la nipote, Ines Valori. "Spero il lettore possa comprendere che al momento mi è difficile prendere distacco dall’immenso affetto che provo nei suoi confronti per favorire invece uno sguardo più sociale e comunitario. Spero il lettore possa immaginare il dolore che si prova dopo la perdita di un nonno tanto caro e presente come il mio. Franco aveva due amori: la famiglia e la conceria, nessuno potrà mai sapere se ne amasse una più dell’altra. Amato a sua volta immensamente dai parenti e dai colleghi, Franco si è spento nell’Ospedale Versilia di Lido di Camaiore. Noi con dolcezza lo salutiamo augurandogli una vita eterea forse meno ostile, lo abbracciamo con forza sperando che in cielo possa trovare riposo dalle sofferenze che gli anni di malattie gli hanno causato. È stato un uomo forte, un marito presente, un padre rassicurante, un imprenditore che azzarda, un sognatore. Che possa allora continuare a sognare e godere della libertà che da troppo tempo non aveva".

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