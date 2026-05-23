Addio all'imprenditore Franco Valori, tra i fondatori del Consorzio conciatori

Cronaca San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile

Il ricordo della nipote: "Nonno aveva due amori: la famiglia e la conceria. È stato un uomo forte, presente, un sognatore". Il Consorzio di Ponte a Egola: "Figura fondamentale per il mondo conciario"

Comprensorio del Cuoio, imprenditoria e concerie in lutto per la scomparsa di Franco Valori, tra i fondatori a fine anni Sessanta del Consorzio Conciatori. A renderlo noto è la stessa famiglia, tramite una lettera in memoria di Valori diffusa dal Consorizio conciatori di Ponte a Egola che "si unisce al dolore dei familiari, ricordando una persona di fondamentale importanza per tutto il mondo conciario". I funerali si terranno lunedì 25 maggio, alle 15, nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Ponte a Egola.

"La mattina del giorno venerdì 22 maggio 2026 è venuto a mancare mio nonno, Franco Valori, probabilmente noto alle comunità di San Miniato, Ponte a Egola e Santa Croce sull’Arno per il suo ruolo di co-fondatore del Consorzio Conciatori nel 1967" scrive e ricorda la nipote, Ines Valori. "Spero il lettore possa comprendere che al momento mi è difficile prendere distacco dall’immenso affetto che provo nei suoi confronti per favorire invece uno sguardo più sociale e comunitario. Spero il lettore possa immaginare il dolore che si prova dopo la perdita di un nonno tanto caro e presente come il mio. Franco aveva due amori: la famiglia e la conceria, nessuno potrà mai sapere se ne amasse una più dell’altra. Amato a sua volta immensamente dai parenti e dai colleghi, Franco si è spento nell’Ospedale Versilia di Lido di Camaiore. Noi con dolcezza lo salutiamo augurandogli una vita eterea forse meno ostile, lo abbracciamo con forza sperando che in cielo possa trovare riposo dalle sofferenze che gli anni di malattie gli hanno causato. È stato un uomo forte, un marito presente, un padre rassicurante, un imprenditore che azzarda, un sognatore. Che possa allora continuare a sognare e godere della libertà che da troppo tempo non aveva".

Notizie correlate

San Miniato
Cronaca
20 Maggio 2026

La fortuna bussa a San Miniato: vinti 48mila euro al SuperEnalotto

La dea bendata ha baciato un fortunato vincitore di San Miniato (Pisa) con un bottino da oltre 48mila euro. È successo ieri, 19 maggio, nella tabaccheria Vigliotti Miledi, nella frazione [...]

Empoli
Cronaca
18 Maggio 2026

Tamponamento tra Empoli e San Miniato il Fi-Pi-Li, 4km di coda

Tamponamento tra auto in Fi-Pi-Li nel primo pomeriggio di oggi nel tratto tra San Miniato ed Empoli Est in direzione Firenze. Los contro è avvenuto intorno alle ore 14.30 e [...]

San Miniato
Cronaca
16 Maggio 2026

San Miniato, cade dalla bicicletta durante un'escursione: 75enne in codice rosso

Incidente in via Calenzano, nel comune di San Miniato, dove una donna di 75 anni è caduta dalla bicicletta mentre stava partecipando a un'escursione con un gruppo di persone. L'allarme [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

torna a inizio pagina