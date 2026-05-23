Palio di Fucecchio, Cordone (Lega) rileva l'importanza del corteggio storico

"Senza entrare nel merito della rilevante parte equestre del 45⁰esimo Palio delle Contrade Città di Fucecchio perché non sono un esperto in materia anche se mi piacciono le corse dei cavalli, da modesto appassionato di storia locale, voglio soffermarmi sull'importanza che ha il corteggio storico che impegna oltre 1000 figuranti e che percorre le strade di Fucecchio durante la mattinata della domenica di maggio in cui si svolgono le batterie e la finale delle corse dei cavalli. Il corteggio del Palio di Fucecchio è un corteo storico di un certo livello in cui risaltano i magnifici costumi a carattere medievale e rinascimentale, indossati dai figuranti con il grande impegno di tutte e 12 le Contrade; è un corteggio interessante anche per le scenografie e le animazioni che sono raffigurate e sottolineo la varietà, i colori e la bellezza dei drappi e costumi. Sono più che mai convinto che tutto ciò debba trovare adeguato riconoscimento in un contesto dei giochi e delle rievocazioni storiche sia a livello regionale toscano che a livello italiano".-

Marco Cordone (Segretario della Sezione comunale di Fucecchio - Cerreto Guidi Lega Salvini Premier/Vicesegretario provinciale vicario di Firenze della L.S.P)

Notizie correlate