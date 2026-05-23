Prato, sequestrati oltre 4mila articoli in maglieria contraffatti

Oltre quattromila articoli di maglieria contraffatti sequestrati dalla guardia di finanza a Prato, nell'ambito di un'operazione anticontraffazione e in contrasto all'abusivismo commerciale, coordinata dalla procura. Il materiale, in particolare 4.359 articoli che riproducevano con fedeltà immagini e colori di alcune delle più note griffe di moda e marchi, è stato rinvenuto in un'azienda della zona industriale del Macrolotto. La ditta, gestita da un'imprenditrice cinese di 49 anni, come reso noto dalla procura lavora su commissione per più brand, anche stranieri, con l'impiego di 10 lavoratori. L'operazione è frutto di indagini tecniche, pedinamenti e osservazioni nel tempo da parte della guardia di finanza. Sono in corso accertamenti tecnici con riferimento alla genuinità dei marchi. I reati per cui la procura procede sono di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e per ricettazione.

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