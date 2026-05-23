Rubano orologio da 50mila euro dal polso di una donna e scappano

Stava facendo aperitivo in un locale a Forte dei Marmi con figlio, marito e amica, quando le hanno strappato dal polso un orologio di grande valore, circa 50mila euro. I responsabili del furto dell'orologio, un Rolex Daytona, sono stati individuati e fermati dalla polizia in A1 nei pressi di Roma dopo serrate indagini. La refurtiva è stata individuata.

La vittima è una 47enne di origini lituane, che è ricorsa anche alle cure mediche a seguito della rapina: le è stata refertata una lesione al polso. I tre presunti autori, tutti di origine campana, già segnalati alle forze dell'ordine per rapina e furto, sono stati denunciati.

Un giovane dapprima le si sarebbe posto di fronte e poi le avrebbe afferrato il braccio e con rapidità e violenza strappato l'orologio, rompendo il cinturino e facendo cadere la donna dalla sedia. Sarebbe poi fuggito con un complice in scooter.

Alle 19 circa sull'A1 in direzione Napoli la vettura dei presunti rapinatori, con a bordo tre persone, è stata intercettata e fermata dalla polstrada di Roma Nord tra le uscite di Orte e Roma Nord. I tre sono stati denunciati.