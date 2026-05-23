Salvaguardia dei beni culturali, Dika: “Toscana eccellenza nelle calamità”

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Bernard Dika

Seconda edizione a Lucca del programma formativo dedicato alla tutela dei beni culturali. Oggi la giornata conclusiva con esercitazione finale. Il percorso nasce dalla collaborazione tra la Regione Toscana, la Soprintendenza e gli Uffici regionali del Ministero della Cultura e attua le indicazioni operative approvate dal Dipartimento di Protezione civile.

Un programma rivolto a funzionari del Mic, della Regione e degli enti locali, con priorità per i settori della Protezione civile e della cultura e ai volontari delle organizzazioni di protezione civile del territorio, con priorità ai componenti del modulo specialistico "Intervento Beni Culturali" della Colonna Mobile.
Il percorso formativo ha base triennale e prevede un’edizione per ciascuna provincia del territorio regionale. La prima si è svolta a marzo nel pistoiese, la seconda ha visto 5 giornate di intensa formazione a Lucca.

Alla giornata conclusiva presso l'Auditorium di San Romano ha partecipato il sottosegretario alla Presidenza della Regione Bernard Dika, che ha ringraziato Comune e Provincia di Lucca per l’accoglienza e la logistica e gli operatori di Protezione civile
per il consueto impegno: “La Toscana si conferma  ancora una volta un’eccellenza nel panorama nazionale e internazionale nella tutela del patrimonio artistico e culturale in situazioni di emergenza – ha detto Dika –. Grazie alle donne e agli uomini che anche in questo settore specifico pongono il massimo dell’impegno, accrescendo continuamente la propria professionalità grazie ad una formazione continua e strutturata. Questo rafforza ulteriormente il nostro modello organizzativo e ci rende un esempio per il Paese, nella protezione delle persone, ma anche del patrimonio culturale che appartiene alla nostra comunità”.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

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