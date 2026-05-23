Semifinale a Siena per l'Use Computer Gross: "Sempre più difficile, sempre più bello"

Sarà bello. Lo sarà perché è una semifinale, lo sarà perché l’avversario ha un nome molto importante legato ad una città che vive e respira basket, lo sarà perché si giocherà in un palazzetto calcato qualche anno addietro da squadre di livello assoluto nel panorama europeo, lo sarà perché giocare contro squadre forti come lo è quella di coach Vecchi è sempre stimolante, lo sarà per coach Valentino che vivrà la meritata soddisfazione di guidare la squadra ad un livello così alto in un playoff che sta regalando grandi soddisfazioni, lo sarà perché anche i tifosi biancorossi potranno seguire comodamente la squadra approfittando della domenica primaverile che consente, prima della partita, anche una passeggiata in una città bellissima.

Gara uno della semifinale fra Use Computer Gross e Note di Siena Mens Sana sarà tutto questo. La prima palla a due si alza domenica alle 18 al pala Estra (arbitri Antonelli di Assisi e Galieri di Campobasso, nessuna diretta streaming), primo atto di una serie nella quale la squadra di coach Valentino dovrà essere brava a vestire i panni della squadra sorpresa, panni che finora ha indossato benissimo.

Stavolta, però, il livello si alza. La Note di Siena Mens Sana è infatti una delle big del girone, una squadra chiaramente costruita per riportare Siena laddove merita di stare per storia, potenziale e pubblico. Nella prima fase è stata a lungo al comando ed anche in questi playoff ha dimostrato tutto il suo potenziale anche se Borgomanero l’ha portata a gara tre facendola soffrire non poco. Ora a farla soffrire ci proverà l’Use Computer Gross che, tanto per ricordarlo, l’ha battuta in modo netto lo scorso mese di marzo al pala Sammontana. Il passato non vuol dire niente, ci mancherebbe, ma quel precedente fa capire che in questa serie c’è anche la squadra biancorossa che non ha niente da perdere e che non vuol fare certo la parte della vittima designata. Sarà bello.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa

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