Si finge della guardia di finanza e chiede oro a un anziano: arrestata a Firenze

Una donna è stata arrestata dalla polizia a Firenze per tentata truffa, fingendosi appartenente alla guardia di finanza. A lanciare l'allarme i vicini di casa della vittima, un cittadino di 84 anni, seguito dall'intervento della polizia sul posto.

Secondo quanto ricostruito l'anziano sarebbe stato contattato telefonicamente da un sedicente finanziare il quale lo invitava a recuperare gli oggetti preziosi, presenti in casa, per un'indagine in corso. Poco dopo sarebbe arrivata presso la sua abitazione una donna, 23 anni italiana, che qualificandosi come un'appartenente alla guardia di finanza e mostrando anche un tesserino che aveva alla cintura, avrebbe chiesto la consegna dell'oro recuperato. In quel momento, un vicino di casa insospettito dalla presenza della donna nel condominio, si sarebbe avvicinato per capirne le reali intenzioni. A quel punto la donna, accorgendosi di essere stata scoperta, avrebbe tentato di fuggire per poi essere bloccata da altri condomini e dalle volanti arrivate sul posto.

All'esito dei controlli la 23enne è stata trovata in possesso del falso tesserino, di 2 telefoni e un biglietto del treno con partenza e arrivo a Firenze in giornata. Denunciata anche per possesso di segni distintivi contraffatti, questa mattina all'esito del rito direttissimo è stata disposta nei suoi confronti la misura del divieto di dimora in Toscana.

Gli incontri della polizia contro le truffe

Sul tema, ricordano dalla Questura di Firenze, continua in città la campagna "Più Sicuri Insieme", promossa dalla Polizia di Stato e realizzata in collaborazione con i Quartieri della città, con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini per prevenire ed evitare raggiri e inganni. Gli incontri, spiegano dalla Questura, rappresentano un’importante occasione di approfondimento, di informazione e confronto, aperto a tutti, per imparare a riconoscere ed evitare episodi di truffa, attraverso esempi concreti e consigli pratici forniti dal personale della Polizia di Stato della Questura di Firenze.

I prossimi incontri si terranno: lunedì 25 maggio alle 11 presso il centro dell'età libera "Bini" via Carlo Bini n. 5/a; mercoledì 3 giugno, ore 15:30, presso la sede soci Coop di San Donato.

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