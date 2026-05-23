Sono aperte le iscrizioni per entrare alla 42 Firenze, la scuola internazionale di coding gratuita, aperta a tutte e tutti, senza lezioni frontali, senza professori e basata su peer learning, collaborazione e apprendimento per progetti. La scuola di Fondazione CR Firenze è gestita attraverso il suo ente strumentale Fondazione Firenze 42 ETS.

Le prossime Piscine

Le Piscine sono il percorso intensivo di selezione e orientamento che permette ai candidati di sperimentare il metodo 42 dall’interno. Le prossime sessioni si terranno:

● dal 13 luglio al 7 agosto

● dal 5 ottobre al 30 ottobre

La Piscine dura quattro settimane e rappresenta il primo contatto concreto con il modello educativo di 42: un’esperienza immersiva in cui si impara affrontando sfide di programmazione, collaborando con gli altri candidati e mettendo alla prova motivazione, logica, autonomia e capacità di adattamento. Non sono richieste competenze pregresse di programmazione né titoli di studio specifici.

I numeri della scuola

42 Firenze consolida il proprio ruolo nel panorama della formazione digitale in Toscana. La scuola conta oggi 232 iscritti, con un’età media di 28 anni. Sul fronte dell’inserimento lavorativo i risultati sono significativi: 92 studenti sono già occupati, di cui 66 hanno completato il Common Core, la prima fase fondamentale del percorso.

Un traguardo importante è stato raggiunto da Kian Ristori, primo studente del campus fiorentino a conseguire il titolo RNCP 6: una certificazione professionale riconosciuta nel sistema francese e valida in tutta Europa.

Chi sono gli studenti

La comunità di 42 Firenze riflette una forte radicazione territoriale, insieme a una crescente capacità di attrazione oltre i confini cittadini. Su un campione di 108 studenti, la provenienza geografica si distribuisce così:

● Firenze città: 36,1%

● Area fiorentina: 15,7%

● Resto della Toscana: 24,1%

● Altre regioni italiane: 20,4%

● Estero: 0,9%

Anche il profilo formativo conferma l’apertura della scuola. Tra gli studenti che hanno dichiarato il proprio titolo di studio (84% del totale), il 66% possiede un diploma di scuola secondaria superiore. Seguono laureati triennali (13,9%), licenziati della scuola secondaria inferiore (6,7%) e laureati magistrali (6,2%). Sono inoltre presenti dottorandi, studenti con percorsi post-secondari non terziari e persone con altri livelli di istruzione.

Il dato conferma l’ambizione di 42 Firenze ad accogliere persone con background molto diversi, offrendo un percorso alternativo e accessibile rispetto ai canali formativi tradizionali.

Il metodo 42

42 Firenze si distingue dai percorsi tradizionali perché mette gli studenti al centro del proprio apprendimento. Non esistono classi, voti o lezioni frontali: si impara risolvendo problemi reali, confrontandosi con i pari, sbagliando, correggendo e riprovando. L’obiettivo non è soltanto formare programmatori, ma persone capaci di orientarsi in contesti tecnologici e lavorativi in continua evoluzione.

Fonte: Fondazione CR Firenze - Ufficio stampa

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