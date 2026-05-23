Torna il memorial dedicato a Davide Astori

Sport Firenze
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(Foto ACF Fiorentina)

Dal 12 al 14 giugno 2026 si svolgerà la quarta edizione del Memorial “Davide Astori”, evento organizzato da U.S. Affrico e dedicata al ricordo di Davide Astori, figura indimenticabile del calcio italiano e simbolo di valori sportivi e umani condivisi.

La manifestazione si terrà presso gli impianti dell’U.S. Affrico in Viale Fanti 20 e del Centro Sportivo San Marcellino in Via Chiantigiana 28, e vedrà la partecipazione di numerose società provenienti da tutta la Toscana.

Il torneo rappresenta un importante momento di incontro, sport e memoria, con l’obiettivo di trasmettere ai più giovani i valori di rispetto, amicizia, correttezza e passione che hanno contraddistinto Davide Astori dentro e fuori dal campo.

Le categorie coinvolte nell’edizione 2026 saranno:
U15 Femminile
Pulcini Maschili 2015 (2016 per le Società Professionistiche partecipanti).

Il Memorial si svolgerà con il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Firenze, Associazione Davide Astori, CONI Toscana e LND Toscana.

U.S. Affrico desidera ringraziare tutte le società partecipanti, le istituzioni ed i partner che contribuiranno alla realizzazione di una manifestazione che, anno dopo anno, continua a rappresentare un’importante occasione di sport e condivisione nel ricordo di Davide Astori.

 

Fonte: Ufficio Stampa

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