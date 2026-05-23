Torrione di Santa Brigida, chiusure dei giardini in vista degli spettacoli estivi

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Preparativi in corso per i giardini del Torrione di Santa Brigida, un luogo abitualmente frequentato da tanti residenti della zona del centro e che al momento vede i cancelli chiusi per la sistemazione dell'area verde.

A giugno infatti numerose iniziative sono in programma all'interno del cartellone Uno Spettacolo d'Estate. Sarà protagonista la parola nelle sue numerose sfaccettature: a partire dal Vernacolo al Torrione, rassegna teatrale dialettale in partenza dal 22 giugno. Torneranno anche Torrione Kids, rassegna di spettacoli gratuiti per bambini e famiglie, gli spettacoli di prosa a cura di Giallo Mare, e molte altre novità tra cui una serie di talk con personalità illustri sul tema della legalità che sarà annunciata a breve.

Per questo motivo, i giardini del Torrione rimarranno chiusi fino al 1 giugno per permettere le attività di ripristino dell'area con sfalci dell'erba, potature, derattizzazione e disinfestazione zanzare. Un impegno dell'amministrazione comunale per sistemare l'area al meglio, consapevoli che il disagio momentaneo sarà ripagato dalla riapertura con le accortezze necessarie per rendere i giardini un'arena estiva a tutti gli effetti.

A tal proposito, saranno anche rafforzati i passaggi da parte di Plures Alia con gli operatori ecologici, per mantenere la zona pulita. Inoltre, il corpo di polizia locale manterrà il presidio sull'area, rafforzandolo in vista dell'estate.

Dal 1 giugno fino all'inizio del primo spettacolo in programma il 22 giugno i giardini saranno aperti e fruibili alla cittadinanza nei consueti orari. A partire dal 22 giugno, dato l'allestimento di palchi e platea, i giardini rimarranno chiusi fino al 30 luglio, data dell'ultimo spettacolo. Al termine del disastellimento, nei primi giorni di agosto, il giardino tornerà ai normali orari di apertura.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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