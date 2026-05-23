Tpl, sciopero il 29 maggio: possibili ritardi per AT

Venerdì 29 maggio i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la toscana, a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private proclamato da Confederazione Unitaria di Base (CUB), Associazione Difesa Lavoratrici e Lavoratori Varese (ADL Varese), Sindacato Generale di Base (SGB), Sindacato Intercategoriale Cobas (SI Cobas), Unione Sindacale Italiana - Confederación Internacional de los Trabajadores (USI – CIT), Unione Sindacale Italiana (USI 1912), a cui ha aderito per il trasporto pubblico CUB Trasporti.Il servizio sarà garantito in due fasce orarie, tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29

Questo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l’intero turno di lavoro.

La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero di 24 ore del 28 novembre 2025, al quale aderì Cub Trasporti congiuntamente a USB e Cobas Lavoro Privato, fu del 21,74%.

Lo sciopero aziendale è stato indetto contro la guerra, l’economia di guerra e l’aumento delle spese militari, contro lo sfruttamento sul lavoro, la precarietà ed il mancato adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori, contro il Genocidio in Palestina, contro l’assenza di politiche sociali, contro le politiche repressive dei diversi decreti "Sicurezza", contro gli abusi della Commissione di Garanzia, contro l’assenza di politiche industriali, contro le morti sul lavoro.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa

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