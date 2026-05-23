La Vab di Limite pianta un albero in ricordo del volontario Gabriele Sacchi

"Chi ha piantato un albero non è passato invano sulla terra". Questa la frase sulla targa che accompagna l'albero piantato dalla Vab di Limite in memoria di Gabriele Sacchi, storico volontario scomparso prematuramente nel maggio 2025. Ad un anno esatto colleghi e amici, che con Sacchi hanno condiviso tanti momenti e interventi sul territorio, hanno organizzato l'iniziativa: "È sempre stato pronto a scarificare tutto per aiutare gli altri. Un punto di riferimento per tutti". Ora quel ricordo vive anche nel leccio posizionato nel parco Yuri Gagarin a Limite sull'Arno: alla commemorazione, oltre al consiglio direttivo della Vigilanza antincendi boschivi di Limite, hanno partecipato anche il sindaco Alessandro Giunti, il vicesindaco Edoardo Antonini e l'assessore con delega alla protezione civile Paolo Giuntini.