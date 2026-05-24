Una difesa a tratti impenetrabile decide gara-1 di semifinale playoff. L’Abc Solettificio Manetti supera San Vincenzo 74-58 grazie ad una prova difensiva solida e corale. Dopo un primo quarto punto a punto, infatti, i gialloblu stringono le maglie nelle retrovie e allungano, dominando la scena a rimbalzo e scappando sul +16 alla terza sirena, vantaggio che i ragazzi di Paolo Betti amministrano senza grossi patemi nell’ultimo quarto. Nella serata in cui ritrova Lorenzo Berni, l’Abc riesce dunque a tenere costante l’intensità per tutto l’arco del match, ad eccezione dei primi minuti della quarta frazione quando gli ospiti provano a tornare a contatto, senza però mai mettere in discussione il finale.

Adesso, però, la testa è a gara-2: mercoledì alle 21:15 si torna in campo a San Vincenzo.

LA CRONACA

Grande equilibrio e anche grande agonismo fin dalle battute iniziali, con le squadre che si alternano al comando fino alla perfetta parità a quota 13 a metà frazione. Bongini dall’arco mette due possessi di vantaggio per gli ospiti (16-20), ma un ottimo Torrigiani (doppia-doppia per lui con 20 punti e 12 rimbalzi) tiene i gialloblu a contatto fino al 21-24 su cui si va al primo riposo.

Berni innesca il contropiede locale per il sorpasso a firma Lazzeri (25-24), finché due triple di Corbinelli provano a dare la scossa ad una gara ancora senza un padrone: 34-28 al 16′. Prunotto fa valere tutta la sua fisicità nel pitturato, mentre Giovani tiene San Vincenzo in scia dalla lunga distanza (36-31). Ed è proprio dall’arco che Landi e Lazzeri allungano fino al 43-34, che diventa 46-39 all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi l’Abc alza le barricate in difesa, mentre Mancini e Torrigiani fanno la voce grossa sotto le plance per la doppia cifra di vantaggio, seguiti dalla tripla di Pedicone che suggella un parziale di 9-0: 55-39 al 22′. Mentre i gialloblu dominano a rimbalzo, il primo canestro ospite arriva dopo quasi cinque giri di cronometro a firma Salvadori, che innesca il contro break dei suoi chiuso da Prunotto per il 55-47. L’arresto e tiro di Berni ristabilisce il +10 gialloblu, poi la bomba di Ticciati scrive 63-47 alla terza sirena.

Nell’ultimo quarto l’intensità castellana cala e l’Abc smarrisce la via del canestro, così gli ospiti ricuciono e Bazzano prova a riaprire tutto con la tripla del -9 al 36′ (67-58). Il contropiede di Corbinelli, però, arriva provvidenziale a ristabilire il controllo locale quando partono gli ultimi 90 secondi (69-58), poi Berni e Mancini dalla lunetta mettono il sigillo.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – BASKET SAN VINCENZO 74-58

Abc Solettificio Manetti: Tavarez, Lazzeri 8, Ticciati 3, Corbinelli 9, Talluri 2, Berni 7, Torrigiani 20, Marchetti ne, Landi 6, Cantini, Mancini 12, Pedicone 7. All. Betti. Ass. Calvani, Chiarugi.

Basket San Vincenzo: Bongini 7, Guerrieri, Tudorache, Gozzoli, Bazzano 8, Belmonte ne, Giovani 11, Bertini, Pistillo 10, Prunotto 8, Salvadori 14, Pepaj. All. Baroni. ASs. Crudeli, Camarda.

Parziali: 21-24, 46-39 (25-15), 63-47 (17-8), 74-58 (11-11)

Arbitri: Natucci di Bagni di Lucca, Lodovichi di Impruneta.

Fonte: Abc - Ufficio stampa