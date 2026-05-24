Accoltellamento in centro, FdI Empoli: "Non ci si può abituare all'insicurezza"

L’accoltellamento di un ragazzo di diciannove anni avvenuto nella notte in piazza della Vittoria non può essere considerato un fatto isolato da archiviare con poche righe di cronaca. È un episodio grave, avvenuto in uno dei luoghi più centrali e simbolici della città, che alimenta una preoccupazione ormai diffusa tra molti cittadini empolesi.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, il giovane è stato ferito al braccio e a un gluteo, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale; le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi. Il movente, al momento, non è ancora noto e saranno naturalmente le forze dell’ordine a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Ma sul piano politico e amministrativo resta una domanda: quante altre notizie di violenza, degrado, furti, aggressioni e danneggiamenti dovranno ancora susseguirsi prima che l’Amministrazione comunale riconosca che a Empoli esiste un problema reale di sicurezza urbana?

Nei giorni scorsi, sempre a Empoli, era emersa anche la notizia dell’intervento dei Carabinieri presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe, dove un uomo, trasportato in stato di agitazione, avrebbe rifiutato le cure, assunto un atteggiamento aggressivo verso il personale sanitario e danneggiato un contenitore di rifiuti speciali. L’arresto è stato poi convalidato dal Tribunale, con successiva rimessione in libertà. Anche in questo caso, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza e delle valutazioni dell’autorità giudiziaria, resta il dato politico: perfino luoghi delicati come il pronto soccorso rischiano di diventare teatro di tensioni che ricadono su operatori sanitari, pazienti e cittadini.

Fratelli d’Italia Empoli esprime solidarietà al personale sanitario coinvolto negli episodi di tensione e alle forze dell’ordine che, ancora una volta, sono chiamate a intervenire per riportare ordine dove la prevenzione sembra essere insufficiente.

Il punto non è alimentare allarmismi, né trasformare ogni fatto di cronaca in propaganda. Il punto è esattamente opposto: prendere sul serio la realtà prima che la realtà diventi ingestibile. Quando un cittadino non si sente più tranquillo nel frequentare il centro, quando i commercianti devono fare i conti con furti e danneggiamenti, quando i residenti raccontano episodi di degrado e quando perfino una piazza centrale diventa teatro di un accoltellamento, la politica ha il dovere di parlare con chiarezza.

Invece, ciò che colpisce è il silenzio dell’Amministrazione comunale. Un silenzio che appare sempre più come il tentativo di minimizzare, normalizzare, far passare sotto traccia ciò che accade. Ma la sicurezza non si garantisce tacendo le notizie scomode. La sicurezza si garantisce riconoscendo i problemi, spiegando ai cittadini cosa si sta facendo, rafforzando il presidio del territorio, coordinando meglio Polizia Municipale con le forze di polizia, Prefettura, associazioni di categoria e cittadini.

Empoli non può permettersi di abituarsi a un clima di insicurezza. Non può diventare normale leggere di episodi violenti, furti, aggressioni o danneggiamenti come se fossero semplici incidenti di percorso. La qualità della vita di una comunità si misura anche dalla libertà dei cittadini di vivere gli spazi pubblici senza paura.

Per questo Fratelli d’Italia Empoli chiede all’Amministrazione comunale di uscire dall’ambiguità e dal silenzio. Servono parole chiare, ma soprattutto atti concreti: più controllo del territorio, maggiore attenzione alle aree sensibili, una strategia seria sul centro cittadino, un utilizzo più incisivo della Polizia Municipale nei limiti delle sue competenze e un confronto costante con le forze dell’ordine.

La sicurezza non è un tema di destra o di sinistra: è un diritto dei cittadini. Ed è proprio per rispetto dei cittadini che Empoli non può più permettersi un’Amministrazione che interviene solo quando la cronaca è già diventata emergenza. Serve prevenzione, serve presenza, serve responsabilità.

Fratelli d’Italia Empoli continuerà a denunciare ogni sottovalutazione e a chiedere risposte concrete, perché una città sicura non nasce dal silenzio, ma dalla volontà politica di guardare in faccia i problemi e affrontarli.

FdI Empoli