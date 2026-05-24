Assalto nella notte a un bancomat a Sansepolcro

Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 maggio è avvenuto un assalto al bancomat di una filiale di Sansepolcro. Il colpo sarebbe stato intorno alle 4 in via dei Montefeltro, vicino al centro commerciale Valtiberino. I ladri hanno fatto esplodere lo sportello, probabilmente saturandolo con gas e innescando poi la deflagrazione dall'esterno.
Non è chiaro il bottino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sansepolcro, i vigili del fuoco e i tecnici dell'istituto di credito per la verifica dei danni provocati dall'esplosione, che ha gravemente danneggiato la struttura.
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