Benessere degli animali: un progetto del Comune di Volterra

Al via un progetto messo a punto dal Comune di Volterra per l’erogazione di servizi funzionali alla tutela del benessere degli animali.

“Nello specifico si tratta di una co-progettazione realizzata con gli enti del terzo settore, che prenderà il via operativamente dal prossimo 1 giugno e avrà una durata complessiva di tre anni, fino al 31 maggio 2029, con possibilità di proroga”, spiega il Sindaco Giacomo Santi. “L’idea progettuale è stata recentemente approvata con delibera di Giunta Comunale e prevede una serie di azioni e interventi da mettere a punto, frutto della progettazione condivisa”, aggiunge il primo cittadino.

“Il progetto che andiamo a costruire si fonda sulla convinzione che una collaborazione sinergica tra gli Enti del Terzo Settore coinvolte, l'Amministrazione Comunale e l'intera cittadinanza sia la strategia più efficace per ottenere risultati concreti e duraturi in termini di benessere animale, ma anche di convivenza sociale, fornendo una rete di servizi accessibili e andando a rafforzare le strutture di accoglienza, costruendo nuovi percorsi di vita per gli stessi animali, e contemporaneamente sensibilizzando tutte le fasce della popolazione”, afferma l’Assessore Davide Bettini, che ha, tra le altre, la delega alla Tutela e benessere degli animali.

Vediamo di seguito alcuni dettagli del progetto approvato.

Tra gli Obiettivi dell’idea progettuale figurano:

· Massimizzare l'adottabilità e il benessere dei cani ospitati nel canile e dei gatti ricoverati presso il gattile, realizzando percorsi di recupero avanzati e dando a questi una maggiore visibilità;

· Rafforzare in Città una cultura dell'adozione responsabile, educando i cittadini e le cittadine, le nuove generazioni e fornendo supporto alle famiglie adottive;

· Promuovere servizi a tutela del benessere degli animali;

· Costruire una solida rete di supporto comunitario, aumentando il numero di volontari, coinvolgendo gli esercenti locali e aiutando le famiglie in difficoltà a non cedere il proprio animale;

· Promuovere politiche di prevenzione, come campagne di sterilizzazione e microchippatura.

Il progetto, dunque, si articola nel sostegno di 5 azioni chiave, con i relativi costi da supportare:

1. Canile sanitario e canile rifugio;

2. Gattile per gatti incidentati, malati, feriti in attesa di adozione o di un reinserimento in colonia;

3. Servizio di pronto soccorso per cani e gatti incidentati, feriti e/o traumatizzati;

4. Supporto alla gestione delle colonie feline e gatti liberi in difficoltà – Servizio di affiancamento a famiglie in difficoltà nella gestione del proprio animale domestico su segnalazione dei servizi competenti;

5. Servizi aggiuntivi: Progettualità con le Scuole ed all’interno di RSA

Elemento centrale e indispensabile del progetto è la costituzione di una Cabina di Regia Progettuale tra gli Enti del Terzo Settore, l’Associazione Amici degli Animali a 4 Zampe e Associazione GAVOL e il Comune di Volterra, quale organo congiunto che avrà il compito di coordinare, monitorare e guidare tutte le azioni, garantendo una strategia integrata e la massima efficacia degli interventi.

Fonte: Ufficio Stampa

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