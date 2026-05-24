Fucecchio si riempie di musica, bandiere e appassionati: il corteggio storico prima del Palio

Corteo storico, Palio di Fucecchio 2026 (foto gonews.it)
Tantissimi fucecchiesi ma anche tanti curiosi e appassionati dal resto d'Italia hanno seguito il corteggio storico del 45esimo Palio di Fucecchio. Protagoniste le dodici contrade, che dalle 15 si riverseranno in Buca.
Centinaia di persone si sono riversate ai lati delle strade del centro storico per la sfilata che rievoca momenti storici, come da tradizione il ritmo era scandito dai musici e dagli sbandieratori, il cui lavoro ha intrattenuto i presenti.
Corteo storico, Palio di Fucecchio 2026 (foto gonews.it)
Partite da piazza Aldo Moro, dopo essere passate per le vie del centro, hanno concluso il loro percorso nella parte alta. In 'mostra' per le vie del centro non solo la storia medievale di Fucecchio ma anche la tradizione contadina e artigiana del territorio. Il tutto, come detto, in una Fucecchio piena zeppa di curiosi. Oltre mille i figuranti della sfilata.
Corteo storico, Palio di Fucecchio 2026 (foto gonews.it)
Erano presenti le autorità cittadine come la sindaca Emma Donnini, ma anche il presidente regionale Eugenio Giani o i sindaci dell'Empolese Alessio Mantellassi e Alessio Mugnaini.
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Corteo storico, Palio di Fucecchio 2026 (foto gonews.it)
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Corteo storico, Palio di Fucecchio 2026 (foto gonews.it)
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Corteo storico, Palio di Fucecchio 2026 (foto gonews.it)
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Corteo storico, Palio di Fucecchio 2026 (foto gonews.it)
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Corteo storico, Palio di Fucecchio 2026 (foto gonews.it)
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Corteo storico, Palio di Fucecchio 2026 (foto gonews.it)
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Corteo storico, Palio di Fucecchio 2026 (foto gonews.it)
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Corteo storico, Palio di Fucecchio 2026 (foto gonews.it)
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Corteo storico, Palio di Fucecchio 2026 (foto gonews.it)
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Corteo storico, Palio di Fucecchio 2026 (foto gonews.it)
Corteo storico Palio di Fucecchio: le foto delle contrade
Questo l'ordine della sfilata: Samo, Sant'Andrea, Massarella, Torre, Borgonovo, San Pierino, Ferruzza, Botteghe, Querciola, Porta Bernarda, Cappiano, Porta Raimonda.
Di seguito le fotografie della Sfilata del Palio di Fucecchio 2025, nell’ordine del corteo.
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Corteo Storico, Palio di Fucecchio 2026 – Contrada Samo (foto gonews.it)
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Corteo Storico, Palio di Fucecchio 2026 – Contrada Samo (foto gonews.it)
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Corteo Storico, Palio di Fucecchio 2026 – Contrada Samo (foto gonews.it)
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Corteo Storico, Palio di Fucecchio 2026 – Contrada Sant’Andrea (foto gonews.it)
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Corteo Storico, Palio di Fucecchio 2026 – Contrada Sant’Andrea (foto gonews.it)
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Corteo Storico, Palio di Fucecchio 2026 – Contrada Sant’Andrea (foto gonews.it)
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Corteo Storico, Palio di Fucecchio 2026 – Contrada Massarella (foto gonews.it)
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Corteo Storico, Palio di Fucecchio 2026 – Contrada Massarella (foto gonews.it)
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Corteo Storico, Palio di Fucecchio 2026 – Contrada Massarella (foto gonews.it)
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Corteo Storico, Palio di Fucecchio 2026 – Contrada Torre (foto gonews.it)
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Corteo Storico, Palio di Fucecchio 2026 – Contrada Torre (foto gonews.it)
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Corteo Storico, Palio di Fucecchio 2026 – Contrada Torre (foto gonews.it)
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Corteo Storico, Palio di Fucecchio 2026 – Contrada Borgonovo (foto gonews.it)
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Corteo Storico, Palio di Fucecchio 2026 – Contrada Borgonovo (foto gonews.it)
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Corteo Storico, Palio di Fucecchio 2026 – Contrada Borgonovo (foto gonews.it)
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Corteo Storico, Palio di Fucecchio 2026 – Contrada San Pierino (foto gonews.it)
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Corteo Storico, Palio di Fucecchio 2026 – Contrada San Pierino (foto gonews.it)
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Corteo Storico, Palio di Fucecchio 2026 – Contrada San Pierino (foto gonews.it)
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Corteo Storico, Palio di Fucecchio 2026 – Contrada Ferruzza (foto gonews.it)
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Corteo Storico, Palio di Fucecchio 2026 – Contrada Ferruzza (foto gonews.it)
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Corteo Storico, Palio di Fucecchio 2026 – Contrada Ferruzza (foto gonews.it)
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Corteo Storico, Palio di Fucecchio 2026 – Contrada Botteghe (foto gonews.it)
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Corteo Storico, Palio di Fucecchio 2026 – Contrada Botteghe (foto gonews.it)
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Corteo Storico, Palio di Fucecchio 2026 – Contrada Botteghe (foto gonews.it)
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Corteo Storico, Palio di Fucecchio 2026 – Contrada Querciola (foto gonews.it)
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Corteo Storico, Palio di Fucecchio 2026 – Contrada Querciola (foto gonews.it)
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Corteo Storico, Palio di Fucecchio 2026 – Contrada Querciola (foto gonews.it)
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Corteo Storico, Palio di Fucecchio 2026 – Contrada Porta Bernarda (foto gonews.it)
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Corteo Storico, Palio di Fucecchio 2026 – Contrada Porta Bernarda (foto gonews.it)
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Corteo Storico, Palio di Fucecchio 2026 – Contrada Porta Bernarda (foto gonews.it)
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Corteo Storico, Palio di Fucecchio 2026 – Contrada Cappiano (foto gonews.it)
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Corteo Storico, Palio di Fucecchio 2026 – Contrada Cappiano (foto gonews.it)
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Corteo Storico, Palio di Fucecchio 2026 – Contrada Cappiano (foto gonews.it)
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Corteo Storico, Palio di Fucecchio 2026 – Contrada Porta Raimonda (foto gonews.it)
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Corteo Storico, Palio di Fucecchio 2026 – Contrada Porta Raimonda (foto gonews.it)
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Corteo Storico, Palio di Fucecchio 2026 – Contrada Porta Raimonda (foto gonews.it)
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