Due persone soccorse dal Sast sull'Appennino

Cronaca Abetone Cutigliano
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Tra il pomeriggio di sabato 24 e la mattina di domenica 25 maggio i tecnici della stazione Appennino del Sast sono stati impegnati in due distinti interventi di soccorso nel territorio montano pistoiese.

Il primo intervento ha riguardato un boscaiolo caduto da circa tre metri da una strada forestale: ha riportato un trauma a un ginocchio. Dopo essere stato immobilizzato e posizionato in barella, è stato trasferito su un'ambulanza.

Il secondo intervento si è svolto nella tarda serata in zona Libro Aperto dove un uomo dell'Emilia-Romagna, durante il rientro verso Abetone, è scivolato da una roccia per alcuni metri, rimanendo bloccato su un sentiero nei pressi del crinale. Una squadra della Stazione Appennino, intervenuta insieme ai militari del Sagf, ha individuato e recuperato l'escursionista, successivamente riaccompagnato ai mezzi fuoristrada. L'uomo, che era accompagnato dal proprio cane, non presentava particolari problematiche sanitarie, ma risultava infreddolito a causa del forte vento. Attivati anche i vigili del fuoco.

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