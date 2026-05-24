Elezioni amministrative 2026, venti comuni al voto in Toscana: gli aggiornamenti

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Tutti gli aggiornamenti su affluenze e curiosità per la giornata di domenica 24 maggio alle elezioni in Toscana

Domenica 24 e lunedì 25 maggio sono 20 i comuni toscani nei quali gli elettori saranno chiamati al voto per rinnovare il Consiglio comunale.

I seggi saranno aperti la domenica dalle ore 7 alle ore 23 e il lunedì dalle ore 7 alle ore 15. L’eventuale ballottaggio, nei comuni con più di 15mila abitanti, si svolgerà il 7 e 8 giugno.

Tre i capoluoghi di provincia al voto: Prato, Pistoia e Arezzo. Essendo comuni sopra i 15mila abitanti, se nessuno dei candidati dovesse ottenere il 50% più uno delle preferenze, si farà ballottaggio tra primo e secondo. Gli altri comuni dove è previsto il ballottaggio sono Figline Valdarno Incisa e Sesto Fiorentino (Firenze), Cascina (Pisa) e Viareggio (Lucca).

Rinnovo delle amministrazioni comunali in un unico turno invece a Lucignano (Arezzo); Sorano (Grosseto); Montignoso, Pontremoli, Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara); Capraia Isola (Livorno); Coreglia Antelminelli, Pieve Fosciana, Sillano Giuncugnano (Lucca); Calci, Fauglia, Orciano Pisano (Pisa); Uzzano (Pistoia).

QUA tutti i candidati.

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