Ex Marconi, Lega: "Disinteresse nella gestione del vecchio istituto"

Politica e Opinioni San Miniato
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La vicenda del liceo di San Miniato va avanti da venti anni durante i quali abbiamo assistito a dibattiti infiniti sulla sua più opportuna collocazione, abbiamo assistito alla individiazione di una nuova sede in San Donato e poi al suo abbandono per ragioni di inadeguatezza statica, e quindi la scelta della collocazione del liceo nella ex sede della Cassa di Risparmio in via Trento che però è stata subito dichiarata non definitiva perché l’obiettivo finale sarebbe una futuribile nuova struttura alla periferia di Ponte a Egola.

Dopo tanto discorrere un punto fermo è stato raggiunto, la vecchia sede in via Catena avrebbe lasciato spazio a nuovi locali a supporto del confinante Istituto di ragionera. Un cambio di destinazione che richiede la preventiva demolizione del vecchio fabbricato che a detta della Amministrazione comunale sarebbe dovuta iniziare un anno fa, ma ovviamente niente si è mosso, con la conseguenza che alla comprovata ventennale incapacità di dare una nuova sede al liceo si è aggiunto un incredibile disinteresse nella gestione dei vecchi locali abbandonati in via Catena. Le cronache raccontano di banchi, lavagne, computer e strumenti di laboratorio distrutti e saccheggiati e di documenti scolastici sparsi sui pavimenti polverosi delle aule a suo tempo abbandonate. . Per quale motivo questi strumenti didattici in venti anni non hanno trovato una nuova collocazione in altre scuole o fatti oggetto di donazione a enti e associazioni del territorio, e per quale motivo documenti scolastici riservati non sono stati ricoverati in ambienti protetti come avrebbe voluto non solo la privacy ma almeno un minimo di rispetto per insegnanti e studenti che con fatica e impegno ne sono stati gli autori. La inattività è sempre giustificata dalla mancanza di risorse, ma in questo caso per evitare degrado e incuria sarebbe stato sufficiente solamente un po’ di buona volontà e rispetto per il lavoro altrui e per il denaro dei contribuenti.

Lega San Miniato

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