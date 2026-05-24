Tragico incidente a Sovigliana, muore il 45enne Massimiliano Albini

Cronaca Vinci
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Si chiamava Massimiliano Albini, aveva 45 anni ed era di Sant'Ansano, frazione di Vinci

Un uomo di quarantacinque anni è deceduto per un incidente d’auto in via Pietramarina, alla periferia di Sovigliana, nel comune di Vinci. L’uomo avrebbe perso il controllo del veicolo verso le 14.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118. Presenti anche i vigili del fuoco per il recupero del mezzo. Sono intervenuti anche i carabinieri. Per la vittima non c’è stato subito niente da fare, nonostante fosse stato allertato Pegaso.

Come ha informato il sindaco di Vinci, è stata chiusa al traffico la strada. Da Daniele Vanni è arrivata anche una nota di cordoglio per la famiglia.

La vittima si chiamava Massimiliano Albini, lascia i familiari tra cui una figlia. Con un passato da calciatore anche in Serie D, era grande tifoso dell'Empoli, lavorava in zona, era di Sant'Ansano. Aveva un'attività a Sovigliana ed era molto conosciuto sul territorio. Soprannominato 'Il Principe', come giocatore aveva giocato nel San Miniato e nel Gavena, poi la Fortis Juventus e il Montelupo, di cui è stato anche capitano.

 

 

Il destino ha voluto che il suo ultimo messaggio social fosse quello con cui ha ricordato Brunero Bianconi, scomparso anche lui nei gironi scorsi, il "miglior allenatore che abbia mai avuto", che lo aveva allenato a Montelupo.

 

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