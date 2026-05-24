Tragico incidente a Sovigliana, muore 45enne

Un uomo di quarantacinque anni è deceduto per un incidente d’auto in via Pietramarina, alla periferia di Sovigliana, nel comune di Vinci. L’uomo avrebbe perso il controllo del veicolo verso le 14, per lui non ci sarebbe stato niente da fare.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118. Presenti anche i vigili del fuoco per il recupero del mezzo. Sono intervenuti anche i carabinieri. Per la vittima non c’è stato subito niente da fare, nonostante fosse stato allertato Pegaso.

Come ha informato il sindaco di Vinci, è stata chiusa al traffico la strada.